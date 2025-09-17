Obavijesti

VRAĆA SE U PORTUGAL

Benfica smijenila trenera nakon debakla. Jose Mourinho prvi je kandidat za klupu velikana

Piše Domagoj Vugrinović,
Igrom sudbine, prije nego li je Mourinho dobio otkaz u Fenerbahčeu, upravo ga je Benfica izbacila iz play-offa Lige prvaka

Benfica je doživjela jedan od najtežih poraza u novijoj povijesti. Na otvaranju Lige prvaka izgubila je 3-2 od Qarabaga, i to nakon što je već u 20. minuti vodila 2-0. Momčad iz Azerbajdžana izvela je nevjerojatan preokret i šokirala prepun Estádio da Luz. Predsjednik Rui Costa nije dugo dvojio. Neposredno nakon utakmice priopćio je Bruni Lageu da više nije trener Benfice. Portugalski stručnjak tako je po drugi put napustio klupu lisabonskog velikana, nakon što je prvi put dobio otkaz 2020. godine.

Portugalski mediji pišu da Rui Costa već vodi intenzivne pregovore s Joseom Mourinhom i želi ga na klupi već za vikend u ligaškoj utakmici protiv Avesa. "Special One" spreman je na povratak na Luz, gdje je 2000. godine započeo svoju veliku trenersku karijeru. Mourinho je nedavno ostao bez posla u Fenerbahčeu, a ironija sudbine je da ga je iz Lige prvaka izbacio upravo Lage s Benficom prije samo tri tjedna.

Ova promjena na klupi mogla bi utjecati i na status hrvatskog napadača Franje Ivanovića, koji je ovog ljeta stigao iz belgijskog Uniona za 22,8 milijuna eura. Ivanović je pod Lageom upisao devet nastupa, postigao dva gola i dodao jednu asistenciju. U porazu od Qarabaga dobio je posljednjih dvadesetak minuta, a sada čeka da vidi kakve će planove za njega imati novi trener.

