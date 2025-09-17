Qarabag šokirao Benficu i ispisao povijest! Nakon preokreta 3-2, postali prvi azerbajdžanski klub s pobjedom u Ligi prvaka. U Lisabonu vladalo nevjerica i tišina
Dinamo ga je lani izbacio iz Lige prvaka, a azerbajdžanski prvak protiv Benfice je ušao u povijest
Nogomet je još jednom dokazao svoju neponovljivu čar i nepredvidivost. U večeri koja je trebala biti rutinska proslava i tri boda za portugalskog velikana, azerbajdžanski prvak Qarabag ispisao je jednu od najljepših stranica svoje klupske povijesti.
U spektakularnoj utakmici prvog kola Lige prvaka, odigranoj u utorak gosti su na legendarnom stadionu Luz u Lisabonu nadoknadili zaostatak od dva gola i slavili s konačnih 3-2, priredivši jednu od najvećih senzacija modernog doba ovog natjecanja. Za Benficu, ovo je noć za zaborav, noć koja će biti upisana kao povijesna sramota.
Podsjetimo, Qarabag je prošle sezone bio nadomak Lige prvaka, ali ga je je u doigravanju pobijedio Dinamo, koji je time izborio plasman u ligašku fazu. Ipak, godinu dana nakon, azerbajdžanski prvak živi neke od najslavnijih dana u svojoj povijesti. Naime, pobjedom nad Benficom, Qarabag je postao prvi azerbajdžanski klub koji je pobijedio utakmicu u Ligi prvaka.
Furiozan start 'orlova' i prividno riješeno pitanje pobjednika
Sve je počelo prema očekivanjima i scenariju koji su priželjkivali domaći navijači. Nošeni gromoglasnom podrškom s ispunjenih tribina, igrači Benfice krenuli su silovito od prve minute, jasno dajući do znanja tko je favorit. Već u 6. minuti, obrana Qarabaga je kapitulirala. Nakon sjajne akcije po desnoj strani, lopta je stigla do Enza Barrenechee koji preciznim udarcem pogađa za rano vodstvo i erupciju oduševljenja na stadionu.
Pritisak "Orlova" nije jenjavao. Samo deset minuta kasnije, u 16. minuti, Vangelis Pavlidis udvostručuje prednost nakon što je iskoristio smušenost u gostujućoj obrani. S rezultatom 2-0, činilo se da je utakmica riješena i da azerbajdžanskom predstavniku prijeti prava katastrofa i težak poraz na otvaranju europske sezone.
Buđenje azerbajdžanskog prvaka i tračak nade
Međutim, momčad Qarabaga nije doputovala u Lisabon s bijelom zastavom. Unatoč šoku i dva primljena pogotka u ranoj fazi utakmice, pokazali su izniman karakter i hrabrost.
Umjesto da se potpuno raspadnu, počeli su igrati organiziranije i strpljivo čekati svoju priliku. Nagrada za takav pristup stigla je u 30. minuti. Nakon brze kontre, Leandro Andrade sjajno se oslobodio svog čuvara i preciznim udarcem matirao domaćeg golmana za 2-1.
Taj gol potpuno je promijenio dinamiku susreta. Unio je nemir u redove domaćina i dao krila gostima, koji su na odmor otišli s aktivnim rezultatom i, što je još važnije, s vjerom u mogući preokret. Euforija na Luzu polako se pretvarala u nervozu.
Hladan tuš, muk na Luzu i povijesni trijumf
Ono što je uslijedilo u drugom poluvremenu ući će u anale azerbajdžanskog, ali i europskog nogometa. Tek što su se igrači vratili s odmora, u 48. minuti, uslijedio je novi šok za domaćine. Camilo Duran je iskoristio neopreznost obrane Benfice i postigao pogodak za izjednačenje. Stadion Luz je zanijemio, a na licima domaćih igrača i navijača vidjela se nevjerica.
Benfica je pokušavala vratiti prednost, no njihovi napadi bili su stihijski i bezidejni, dok je obrana Qarabaga na čelu sa svojim golmanom djelovala neprobojno. A onda, u 86. minuti, dogodio se trenutak za povijest. Oleksij Kaščuk nakon još jedne sjajno odigrane kontre, pogađa za vodstvo od 3-2, bacivši gostujuću klupu u trans i zapečativši sudbinu portugalskog diva.
Posljednji zvižduk suca označio je početak neviđenog slavlja gostujućih igrača i stručnog stožera te potpunu tišinu i bijes na tribinama Luza.
Qarabagu su znatno skočile šanse za prolaz
Suvišno je spomenuti kako su mnoge projekcije, što kompjutorske, a što ljudske, Qarabagu uoči početka Lige prvaka dale praktički nikakve šanse za prolaz u doigravanje. Prema izračunu stranice Football meets data, Qarabag je imao 29 posto šansi za top 24 uoči prvog kola. Prema istom izračunu, Benfica je tek na 30. mjestu s 43 posto.
Ipak, puno se toga promijenilo samo jednim rezultatom. Nakon pobjede u Lisabonu, Qarabag je dobio još 20,4 posto šansi za prolaz u top 24, dok su šanse Benfice pale za 30 posto! Među "profiterima" prvog kola još su Union SG (plus 27 posto) i Tottenham (plus 11 posto).
Zanimljivo, azerbajdžanska liga ove je sezone zasad sedma najuspješnija u europskim natjecanjima, a nakon pobjede Qarabaga preskočila je i slovačku po klupskom koeficijentu i sada je ušla u top 25, blizu HHL-u.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+