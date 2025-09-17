Dinamo ga je lani izbacio iz Lige prvaka, a azerbajdžanski prvak protiv Benfice je ušao u povijest

Nogomet je još jednom dokazao svoju neponovljivu čar i nepredvidivost. U večeri koja je trebala biti rutinska proslava i tri boda za portugalskog velikana, azerbajdžanski prvak Qarabag ispisao je jednu od najljepših stranica svoje klupske povijesti.

U spektakularnoj utakmici prvog kola Lige prvaka, odigranoj u utorak gosti su na legendarnom stadionu Luz u Lisabonu nadoknadili zaostatak od dva gola i slavili s konačnih 3-2, priredivši jednu od najvećih senzacija modernog doba ovog natjecanja. Za Benficu, ovo je noć za zaborav, noć koja će biti upisana kao povijesna sramota.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Podsjetimo, Qarabag je prošle sezone bio nadomak Lige prvaka, ali ga je je u doigravanju pobijedio Dinamo, koji je time izborio plasman u ligašku fazu. Ipak, godinu dana nakon, azerbajdžanski prvak živi neke od najslavnijih dana u svojoj povijesti. Naime, pobjedom nad Benficom, Qarabag je postao prvi azerbajdžanski klub koji je pobijedio utakmicu u Ligi prvaka.

Furiozan start 'orlova' i prividno riješeno pitanje pobjednika

Sve je počelo prema očekivanjima i scenariju koji su priželjkivali domaći navijači. Nošeni gromoglasnom podrškom s ispunjenih tribina, igrači Benfice krenuli su silovito od prve minute, jasno dajući do znanja tko je favorit. Već u 6. minuti, obrana Qarabaga je kapitulirala. Nakon sjajne akcije po desnoj strani, lopta je stigla do Enza Barrenechee koji preciznim udarcem pogađa za rano vodstvo i erupciju oduševljenja na stadionu.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Pritisak "Orlova" nije jenjavao. Samo deset minuta kasnije, u 16. minuti, Vangelis Pavlidis udvostručuje prednost nakon što je iskoristio smušenost u gostujućoj obrani. S rezultatom 2-0, činilo se da je utakmica riješena i da azerbajdžanskom predstavniku prijeti prava katastrofa i težak poraz na otvaranju europske sezone.

Buđenje azerbajdžanskog prvaka i tračak nade

Međutim, momčad Qarabaga nije doputovala u Lisabon s bijelom zastavom. Unatoč šoku i dva primljena pogotka u ranoj fazi utakmice, pokazali su izniman karakter i hrabrost.

Umjesto da se potpuno raspadnu, počeli su igrati organiziranije i strpljivo čekati svoju priliku. Nagrada za takav pristup stigla je u 30. minuti. Nakon brze kontre, Leandro Andrade sjajno se oslobodio svog čuvara i preciznim udarcem matirao domaćeg golmana za 2-1.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Taj gol potpuno je promijenio dinamiku susreta. Unio je nemir u redove domaćina i dao krila gostima, koji su na odmor otišli s aktivnim rezultatom i, što je još važnije, s vjerom u mogući preokret. Euforija na Luzu polako se pretvarala u nervozu.

Hladan tuš, muk na Luzu i povijesni trijumf

Ono što je uslijedilo u drugom poluvremenu ući će u anale azerbajdžanskog, ali i europskog nogometa. Tek što su se igrači vratili s odmora, u 48. minuti, uslijedio je novi šok za domaćine. Camilo Duran je iskoristio neopreznost obrane Benfice i postigao pogodak za izjednačenje. Stadion Luz je zanijemio, a na licima domaćih igrača i navijača vidjela se nevjerica.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Benfica je pokušavala vratiti prednost, no njihovi napadi bili su stihijski i bezidejni, dok je obrana Qarabaga na čelu sa svojim golmanom djelovala neprobojno. A onda, u 86. minuti, dogodio se trenutak za povijest. Oleksij Kaščuk nakon još jedne sjajno odigrane kontre, pogađa za vodstvo od 3-2, bacivši gostujuću klupu u trans i zapečativši sudbinu portugalskog diva.

Posljednji zvižduk suca označio je početak neviđenog slavlja gostujućih igrača i stručnog stožera te potpunu tišinu i bijes na tribinama Luza.

Qarabagu su znatno skočile šanse za prolaz

Suvišno je spomenuti kako su mnoge projekcije, što kompjutorske, a što ljudske, Qarabagu uoči početka Lige prvaka dale praktički nikakve šanse za prolaz u doigravanje. Prema izračunu stranice Football meets data, Qarabag je imao 29 posto šansi za top 24 uoči prvog kola. Prema istom izračunu, Benfica je tek na 30. mjestu s 43 posto.

Ipak, puno se toga promijenilo samo jednim rezultatom. Nakon pobjede u Lisabonu, Qarabag je dobio još 20,4 posto šansi za prolaz u top 24, dok su šanse Benfice pale za 30 posto! Među "profiterima" prvog kola još su Union SG (plus 27 posto) i Tottenham (plus 11 posto).

Zanimljivo, azerbajdžanska liga ove je sezone zasad sedma najuspješnija u europskim natjecanjima, a nakon pobjede Qarabaga preskočila je i slovačku po klupskom koeficijentu i sada je ušla u top 25, blizu HHL-u.