Benitezu, otvori oči! Jagušić je pokazao da je najveća klasa, a 'vatreni' sat moderne igre...

Demir Ege Tikmaz zakačio je u trku Fabijana Krivaka, švicarski sudac Alessandro Dudić, pretpostavljamo, u konačnu sudačku odluku ubacio i dozu kompenzaciju za prethodno poništeni gol Hrvatske za suspektan prekršaj na golmanu Jankatu Yilmazu, te pokazao veznjaku Turske drugi žuti karton. Gostujućem izborniku Egemenu Korkmazu, skidajući odijelo u bijesu, nespretno je zapela ruka i završio je na tlu. U sekundi su do njega pohitali igrači i stožer, vozilo Hitne pomoći sa sirenom... Sve je stalo, apsolutni muk i šok na Opus areni.