SLOVENAC JE U FORMI

Benjamin Šeško oduševljava u Premier ligi: Mogu ja još bolje!

Piše Issa Kralj,
Benjamin Šeško oduševljava u Premier ligi: Mogu ja još bolje!
Foto: David Klein/REUTERS

Šeško je za 70 milijuna eura u Premier ligu došao iz Bundeslige gdje je igrao za Leipzig, a za "Crvene vragove" do sada je odigrao sedam utakmica

Slovenski napadač Benjamin Šeško (22) ovog ljeta je potpisao ugovor s Manchester Unitedom. U posljednje dvije utakmice zabio je dva gola, a posljednji pred domaćom publikom na Old Traffordu za 2-0 protiv Sunderlanda. 

Stasiti napadač vjeruje da njegova najbolja izdanja tek dolaze.

- Puno toga tek dolazi. Još se uvijek navikavam na to da sve više čitam igrače, da budem još više povezaniji s njima. Vjerujem da mogu biti još bolji i pokušat ću to pokazati - rekao je Šeško za MUTV, kako prenosi Daily Mail

- Igrati za klub poput ovog, čak i trenirati svaki dan je zadovoljstvo - dodao je. 

Premier League - Manchester United v Sunderland
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Šeško je za 70 milijuna eura u Premier ligu došao iz Bundeslige gdje je igrao za Leipzig, a za "Crvene vragove" do sada je odigrao sedam utakmica. Trener Manchester Uniteda, Ruben Amorim (40) optimističan je da će se Šeško razviti i napredovati u engleskom klubu.

- Sve Benjaminove karakteristike, ne samo golovi, mogu nam pomoći da pobjeđujemo. Zadovoljni smo s njim, on vrši veliki pritisak na sebe što nije loše, ali ima potencijala učiniti puno više - rekao je Amorim.

