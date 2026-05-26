Bennacer ne ide na SP: 'Ja sam spreman, ne razumijem odluku'

Alžir je objavio popis za Svjetsko prvenstvo, a najzvučnije ime koje ne ide na Mundijal je Dinamov veznjak Ismael Bennacer. On će se vratiti u Milan jer mu je gotova posudba, Dinamo ga neće zadržati, a sada je doživio šok. Iako je bio ozlijeđen, smatra da se dovoljno vratio u formu te da je trebao piti na popisu. U Dinamu je pokazao da je klasa od igrača, ali dojam je da bi Dinamo i bez njega vrlo lako došao do titule, pogotovo u drugom dijelu prvenstva.

Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a

- Istina je, početkom godine sam bio ozlijeđen i razumijem da se o tome može raspravljati. Ali danas se osjećam dobro, sto posto sam spreman. Uspješno sam se oporavio, počeo skupljati minute, vraćati se u najbolju formu i osjećati sve bolje na terenu. Stoga sam, naravno, razočaran što nisam pozvan jer sam se osjećao spremnim. No, u svakom slučaju, nastavljam raditi i trenirati sam. Ostajem na raspolaganju izborniku ako me zatreba - rekao je za La Gazette du Fennec.

Rekao je kako ne razumije odluku izbornika Vladimira Petkovića.

- Neću lagati, ne razumijem odluku. Kad se osjećaš fizički dobro, kad radiš, kad se vraćaš na dobru razinu i kad godinama sanjaš o Svjetskom prvenstvu sa svojom zemljom, naravno da je to teško prihvatiti, ali poštujem donesene odluke. Poznajem nogomet, znam da su to odluke koje donosi izbornik. Sa svoje strane, ostajem usredotočen na ono što mogu kontrolirati: nastaviti raditi, održavati ritam i formu. Sve dok postoji mogućnost, bit ću spreman odazvati se - naglasio je Bennacer pa dodao:

- Donosio sam i odluke u karijeri imajući na umu ovo Svjetsko prvenstvo, pogotovo ostajući u Europi unatoč ponudama iz Zaljeva, jer sam želio ostati u natjecateljskom okruženju i biti spreman za ovaj događaj. Što god se dogodilo, bit ću uz svoju braću. Podržavat ću momčad, kao i svi Alžirci.