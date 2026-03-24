Bennacer odbio poziv Alžira!

Dinamo je uoči reprezentativne stanke potvrdio odličnu formu uvjerljivom pobjedom 5-0 protiv Lokomotive na Maksimiru, čime je zaključio uspješan niz u HNL-u. U toj utakmici posebno su se istaknuli Dion Drena Beljo s novim hat-trickom i Luka Stojković s dva pogotka, a upravo je Stojković u proteklom razdoblju dodatno profitirao zbog izostanka Ismaëla Bennacera.

Iako je veznjak Dinama dobio poziv izbornika Vladimira Petkovića za prijateljske utakmice alžirske reprezentacije protiv Gvatemale i Urugvaja, Bennacer je u dogovoru s izbornikom odlučio ostati u Zagrebu, doznaje Germanijak. Time će propustiti reprezentativne obveze kako bi se što bolje pripremio za nastavak sezone i u potpunosti oporavio od ozljede koja ga je udaljila s terena gotovo dva mjeseca.

Ozljedu je prvo osjetio tijekom Afričkog kupa nacija, a potom je morao napustiti igru već u 23. minuti susreta protiv Osijeka na otvaranju proljetnog dijela prvenstva. Zbog toga je propustio ukupno deset utakmica u svim natjecanjima, uključujući prvenstvo, europske susrete i kup. Za vrijeme njegova izbivanja, na poziciji u veznom redu nametnuo se Stojković, što dodatno povećava konkurenciju u momčadi trenera Marija Kovačevića. Upravo zato Bennacer želi kroz treninge uhvatiti pravi ritam i ponovno izboriti mjesto u početnoj postavi prije završnice sezone.

Unatoč dugoj pauzi, Bennacer ostaje najvrjedniji igrač Dinama prema procjenama Transfermarkta, s tržišnom vrijednošću od oko devet milijuna eura. U dosadašnjem dijelu prvenstva imao je 13 nastupa, uz jedan gol i dvije asistencije. U Maksimir je stigao na posudbu iz Milana, pri čemu Dinamo pokriva dio njegove plaće, a ugovor uključuje i opciju otkupa.

Dok Bennacer ostaje u Zagrebu kako bi radio na povratku u formu, Dinamo će tijekom reprezentativne stanke biti oslabljen neigranjem čak devetorice igrača koji su otišli u svoje nacionalne selekcije. Među njima je i Dominik Livaković, koji će se momčadi priključiti neposredno prije utakmice s Osijekom, zakazane za 4. travnja na Maksimiru.