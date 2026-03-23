Raul Torrente, zaboravljen na Maksimiru, opet ozlijeđen! Nakon teškog oporavka od ozljede koljena, sada ga muči rame. Povratak na teren još je pod upitnikom
Dinamo njegov povratak čeka 10 mjeseci. Opet se ozlijedio...
Raul Torrente (24) pomalo je zaboravljeno lice na Maksimirskoj 128. Jasno, razlog leži u teškoj ozljedi koljena koju Španjolca drži izvan stroja još od svibnja prošle godine, odnosno od derbija protiv Hajduka 3. svibnja kada je zadobio puknuće prednjih križnih ligamenata.
Torrente se nedavno vratio treninzima nakon višemjesečne rehabilitacije i stanke, ali čini se kako je njegov povratak u akciju dodatno odgođen. Naime, Index piše kako je španjolski branič zadobio ozljedu ramena na treningu, a ozbiljnost ozljede trebala bi se saznati u narednim danima.
Podsjetimo, Torrente je stigao u Dinamo u ljeto 2024. godine kao slobodan igrač. Nametnuo se kao jedno od najboljih pojačanja iz tog prijelaznog roka i standardni prvotimac. Prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura, a za Dinamo je odigrao 29 utakmica.
