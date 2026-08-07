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Bennacer raskinuo s Milanom i postao slobodan igrač. Boban ga želio zadržati u Dinamu

Piše Domagoj Vugrinović,
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Bennacer raskinuo s Milanom i postao slobodan igrač. Boban ga želio zadržati u Dinamu
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Prema informacijama talijanskih medija i poznatog insajdera Fabrizija Romana, Bennacer je blizu dogovora s Al-Gharafom

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Ismael Bennacer (28) više nije igrač Milana. Talijanski velikan službeno je potvrdio da je sporazumno raskinuo ugovor s alžirskim veznjakom, koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u Dinamu. Bennacer je tako nakon sedam godina završio svoju epizodu na San Siru, a karijeru bi trebao nastaviti u katarskoj Al-Gharafi.

"AC Milan potvrđuje sporazumni raskid ugovora s Ismaelom Bennacerom. Klub mu želi sve najbolje u budućnosti", objavio je Milan.

Bennacer je u Milan stigao 2019. godine iz Empolija za 16 milijuna eura. Za "rossonere" je odigrao 178 službenih utakmica, od čega 137 u Serie A, a bio je važan dio momčadi koja je u sezoni 2021./22. osvojila naslov talijanskog prvaka. Hrvatska ga je javnost prošle sezone upoznala u dresu Dinama. Zagrepčani su ga početkom rujna 2025. doveli na jednogodišnju posudbu uz opciju otkupa vrijednu deset milijuna eura. Bennacer je za Dinamo odigrao 19 utakmica u svim natjecanjima, a njegovu su sezonu usporile i ozljede.

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Dinamo nije aktivirao opciju otkupa, ali to nije značilo da je odustao od mogućnosti njegova ostanka. Zvonimir Boban još je u lipnju otvoreno govorio da bi ga želio zadržati pod povoljnijim uvjetima, odnosno nakon što riješi svoj status u Milanu.

- Želimo zadržati Ismaela Bennacera, ali čekamo da riješi svoj ugovor s Milanom. Ako riješi situaciju s Rossonerima, mi bismo bili idealna momčad za nastavak njegove karijere - rekao je Boban za La Gazzettu dello Sport.

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Upravo se taj scenarij sada i dogodio. Bennacer je nakon raskida postao slobodan igrač pa Dinamo više ne bi morao izdvojiti deset milijuna eura za odštetu. Međutim, njegov povratak u Maksimir i dalje je malo vjerojatan. Problem predstavljaju i financijski uvjeti jer je Bennacer prema ugovoru s Milanom trebao zarađivati oko četiri milijuna eura neto godišnje. Dinamo je u međuvremenu krenuo drugim putem u slaganju veznog reda, a sve upućuje na to da će Alžirac napustiti Europu.

Prema informacijama talijanskih medija i poznatog insajdera Fabrizija Romana, Bennacer je blizu dogovora s Al-Gharafom. Katarski klub ozbiljno radi na njegovu dolasku, a ako transfer bude zaključen, Dinamo će ostati posljednji europski klub za koji je Bennacer igrao prije odlaska s kontinenta.

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