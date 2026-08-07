Francuz se emotivno oprostio od PSG-a. Nova stanica - Dinamo!

Noah Nsoki (19) uskoro bi trebao postati novi igrač Dinama. Mladi francuski napadač stiže u Zagreb iz PSG-a, koji ga je odlučio pustiti bez odštete, ali je pritom osigurao 50 posto od njegova budućeg transfera.

Nsoki je za prvu momčad pariškog velikana upisao dva službena nastupa, jedan u Ligue 1 i jedan u francuskom Kupu. Iako nije uspio ostaviti veći trag u seniorskoj momčadi PSG-a, u Dinamo dolazi kao igrač za budućnost. Od dosadašnjeg kluba oprostio se emotivnom objavom na Instagramu, u kojoj je zahvalio PSG-u na godinama provedenima u glavnom gradu. Sada se samo čeka službena objava Dinama.

"Nakon sedam godina u Paris Saint-Germainu, vrijeme je da okrenem novu stranicu. Ove će godine zauvijek ostati urezane u moje sjećanje. Imao sam sreću odrasti u ovom klubu, nositi ovaj dres s ponosom, napraviti prve korake uz prvu momčad i doživjeti nezaboravne trenutke.

Ponosan sam što sam osvojio francuski Superkup i što sam bio francuski prvak s prvom momčadi. S akademijom imao sam i neizmjernu radost što sam dva puta bio okrunjen francuskim prvakom. Ove titule ostat će dragocjene uspomene, ali osim trofeja, vrijednosti, visoki standardi i lekcije kojima me klub naučio vodit će me kroz cijelu karijeru.

Želio bih zahvaliti Paris Saint-Germainu na svemu što mi je pružio, svim trenerima, menadžerima i svima koji su bili dio mog putovanja. Veliko hvala mojoj obitelji, koji su uvijek vjerovali u mene i podržavali me u dobru i zlu. Hvala i mojim prijateljima na njihovoj svakodnevnoj prisutnosti i mojim agentima na povjerenju i podršci. Došlo je vrijeme za novi izazov, ali jedna stvar se nikada neće promijeniti: uvijek ću biti Parižanin", piše u objavi.