Bennacer sve bliži povratku, ali sad Dinamo ima novi projekt!
Dok nije bilo Bennacera, junak "modrih" zabio je i asistirao po četiri puta. I njegov bi povratak u drugi plan bio totalno apsurdan i nelogičan
Ismaël Bennacer vratio se u Zagreb, alžirski reprezentativac uskoro bi mogao biti spreman za nove izazove. Jedan klasni veznjak dobro će doći Mariju Kovačeviću u završnici prvenstva, trener Dinama je posljednjih tjedana na klupi imao tek jednu dokazanu vrijednost u sredini terena - Marka Soldu. A standardna trojka Mišić - Zajc - Stojković bila je u pogonu cijelo vrijeme.