Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Bennacer sve bliži povratku, ali sad Dinamo ima novi projekt!

Piše Hrvoje Tironi,

Dok nije bilo Bennacera, junak "modrih" zabio je i asistirao po četiri puta. I njegov bi povratak u drugi plan bio totalno apsurdan i nelogičan

Ismaël Bennacer vratio se u Zagreb, alžirski reprezentativac uskoro bi mogao biti spreman za nove izazove. Jedan klasni veznjak dobro će doći Mariju Kovačeviću u završnici prvenstva, trener Dinama je posljednjih tjedana na klupi imao tek jednu dokazanu vrijednost u sredini terena - Marka Soldu. A standardna trojka Mišić - Zajc - Stojković bila je u pogonu cijelo vrijeme.

FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'
FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'

Tehnički direktor Hajduka i legenda "vatrenih" Ivan Rakitić slavi 38. rođendan, 13 godina je u braku s Raquel Mauri, s kojom je dobio dvije kćeri. Mjesecima ga je odbijala kad je došao u Sevillu
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom
Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom

Trener Hajduka Gonzalo Garcia ostaje na klupi unatoč ispadanju iz Kupa i porazu od Dinama u prvenstvu. Urugvajac ima podršku uprave, a predsjednik Bilić potvrdio je njegov ostanak do kraja sezone

