Boban se spustio u svlačionicu, evo što je sada rekao igračima!

Zvonimir Boban se, kako doznaje Germanijak, poslije utakmice Dinama i Slaven Belupa (4-2) spustio u svlačionicu i održao bukvicu svojim nogometašima. Čelnog čovjeka "modrih" po tim je pričama zasmetala igra dinamovaca u prvom poluvremenu, klasični pristup "lako ćemo". I doista, Dinamo je prvo poluvrijeme odigrao (kako smo sami pisali) za - zatvor. Daleko od potrebne i željene razine, daleko od načina kako bi najbolja momčad lige trebala igrati domaće utakmice.

I da, Boban je doista bio u svlačionici, iskazao nezadovoljstvo, još jednom opleo po igračima. Dinamo vrijedi previše, Dinamo je prekvalitetna momčad da si dopusti na poluvremenu domaće utakmice sa Slaven Belupom 0-1. I to još u trenucima kad Mario Gregurina na raspolaganju nema svoje najbolje karike kapetana Božića, Nestorovskog, Zutu...

Boban želi više, Boban želi da Kovačevićev Dinamo - bude Dinamo. Dominira HNL-om od prve do zadnje minute, da barem na domaćim utakmicama, u situaciji kad je naslov prvaka apsolutni prioritet, bude moćan. I da pristup bude pravi. A toga, u prvih 45 minuta protiv Slaven Belupa nije bilo. Nitko se nije iskazao, gosti su se bacali na glavu, dinamovci udarali "laganicu."

Trener "modrih" od svog dolaska na klupu najvećeg hrvatskog klupa sve gleda pozitivno, rekli bismo kako uvijek nosi "ružičaste naočale". Kovačević nijednom nije "udario" na igrače, bez obzira gubili oni od Vukovara, Istre ili Lokomotive. Uvijek se nalazilo nešto pozitivno, uvijek su se "mazale oči". A kod Bobana to jednostavno - ne prolazi. I toga Kovačević već mora biti svjestan.

Opet, kako doznajemo, Boban nije divljao, nije se "tresla svlačionica", već je predsjednik kluba javno svima (igračima i stručnom stožeru) dao do znanja kako prvo poluvrijeme nije bilo dobro, kako to nije bilo na Dinamovoj razini. I kako to mora biti bolje. I za kraj ima svima - izjavio ljubav. Boban je svima poručio kako "ih voli", kako trebaju do kraja sezone držati razinu Dinama, u svakoj utakmici željeti pobjedu više od suparnika. I kako Dinamo mora - biti Dinamo.