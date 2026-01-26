Bennacera čeka nova stanka. Evo tko ga mijenja u prvih 11

Ismaël Bennacer šepajući je napustio travnjak Opus Arene, prve procjene govore kako je alžirskom veznjaku nastradala zadnja loža. Srećom, ne radi se o istoj ozljedi kakvu je Bennacer doživio na Afričkom kupu nacija, ovog se puta radi o drugoj, lijevoj nozi. I kako sada stvari stoje, Bennacera sad očekuje novo izbivanje s terena.

Dinamov veznjak u utorak će odraditi magnetsku rezonanciju koja će pokazati pravo stanje njegove ozljede, navijačima "modrih" odati tajnu koliko će izbivati s terena. Sasvim je jasno kako Alžirca neće biti u četvrtak na gostovanju kod Midtjyllanda (Bennacer i dalje nema pravo nastupa u Europi), ali i kako ga neće biti u nedjelju protiv Rijeke. Sve ostalo je i dalje otvoreno.

Mario Kovačević tako je u kratkom periodu ostao bez dva veznjaka, Dejan Ljubičić je već napustio Maksimir, karijeru će nastaviti u Schalkeu, dok će Bennacer jedno vrijeme pauzirati zbog ozljede. I tu se otvara mjesto za Luku Stojkovića, ove sezone vjerojatno najpodcjenjenijeg igrača Dinama. Dečka koji je, i u Osijeku, pokazao koliko vrijedi, što može dati ovoj momčadi.

Stojković sad ispred sebe ima "dva zicera", sasvim je sigurno kako će u dvobojima protiv Midtjyllanda i Vukovara krenuti od prve minute, kako će u sljedećih sedam dana dobiti toliko željenu priliku za dokazivanje. I u tim će utakmicama morati pokazati Kovačeviću da vrijedi više, da zaslužuje puno više minuta. I kako je njegov ostanak u Maksimiru bio - pun pogodak.