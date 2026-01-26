Obavijesti

OZLJEDA ZA OZLJEDOM

Bennacera čeka nova stanka. Evo tko ga mijenja u prvih 11

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Luka Stojković odbio je ove zime odlazak na Bliski istok, Dinamov se veznjak želi prvenstveno dokazati - u Maksimiru. I dokazati svima kako je igrač za velike stvari. Kovačević ga sada ne smije preskočiti...

Ismaël Bennacer šepajući je napustio travnjak Opus Arene, prve procjene govore kako je alžirskom veznjaku nastradala zadnja loža. Srećom, ne radi se o istoj ozljedi kakvu je Bennacer doživio na Afričkom kupu nacija, ovog se puta radi o drugoj, lijevoj nozi. I kako sada stvari stoje, Bennacera sad očekuje novo izbivanje s terena.

Dinamov veznjak u utorak će odraditi magnetsku rezonanciju koja će pokazati pravo stanje njegove ozljede, navijačima "modrih" odati tajnu koliko će izbivati s terena. Sasvim je jasno kako Alžirca neće biti u četvrtak na gostovanju kod Midtjyllanda (Bennacer i dalje nema pravo nastupa u Europi), ali i kako ga neće biti u nedjelju protiv Rijeke. Sve ostalo je i dalje otvoreno.

Mario Kovačević tako je u kratkom periodu ostao bez dva veznjaka, Dejan Ljubičić je već napustio Maksimir, karijeru će nastaviti u Schalkeu, dok će Bennacer jedno vrijeme pauzirati zbog ozljede. I tu se otvara mjesto za Luku Stojkovića, ove sezone vjerojatno najpodcjenjenijeg igrača Dinama. Dečka koji je, i u Osijeku, pokazao koliko vrijedi, što može dati ovoj momčadi.

Stojković sad ispred sebe ima "dva zicera", sasvim je sigurno kako će u dvobojima protiv Midtjyllanda i Vukovara krenuti od prve minute, kako će u sljedećih sedam dana dobiti toliko željenu priliku za dokazivanje. I u tim će utakmicama morati pokazati Kovačeviću da vrijedi više, da zaslužuje puno više minuta. I kako je njegov ostanak u Maksimiru bio - pun pogodak.

