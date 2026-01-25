Trener Dinama: Sve je bolje i bolje. Svi ciljevi su i dalje tu...

Mario Kovačević ima razloga za zadovoljstvo. Dinamo je u četvrtak napravio veliki korak prema plasmanu u doigravanje Europske lige zahvaljujući velikoj pobjedi nad rumunjskim FCSB-om, a u nedjelju je ostvario dominantnu i uvjerljivu pobjedu od 3-0 u utakmici 19. kola Hrvatske nogometne lige protiv Osijeka.

Luka Stojković doveo je Dinamo u vodstvo golom u 30. minuti, samo nekoliko minuta nakon što je zamijenio ozlijeđenog Ismaela Bennacera u veznom redu "modrih". Kovačević je u presici za javnost nakon utakmice posebnuo istaknuo 22-godišnjeg Stojkovića.

- Svaka mi je pobjeda draga. Nadam se da ću ovako nastaviti i doživjeti ovakvih pobjeda. Osijek je domaćinski krenuo, gori im pod nogama. Znali smo da moramo biti mirni i da će sve doći. Tražio sam da spuste loptu na zemlju, a nakon prvog gola sve lakše. Sve je to bolje i bolje. Nije lako, tri dana je prošlo od Steaue - izjavio je Kovačević pa se osvrnuo na Osječane...

- Znao sam da je Osijek doveo pet igrača, nisu puno igrali i teško mogu držati ritam. To se pokazalo kasnije. Ne bih pričao puno o protivniku. Nije lako kolegama. Znao sam da su dobri, ali teško mogu tih pet, šest staviti koji nisu igrali. Postoje pravila. Mi smo bolji. Nije im lako, ali želim im da se dignu - poručio je u sportskom duhu.

Kovačević nije iznenađen što Dinamo izgleda sve bolje na terenu.

- Neću spominjati vrijeme, jer neki to odmah iskoriste. Ako misle da je lako, nije. Svjestan sam bio da će biti bolje i bolje. Svi ciljevi koje smo stavili pred sebe su i dalje tu. Nekad bude slabije, ali ne predajemo se. Bit ćemo još bolji.

Otkrio je i najnovije o ozljedi Ismaela Bennacera.

- Loža jest, ali druga noga. To je jedina negativnost. Vjerujem da nije velika ruptura i da će nam se vratiti brzo - rekao je pa konkretno komentirao Stojkovića...

- Bit će standardan. Fenomenalan. Ljubio sam ga i izgrlio. Nije do gola, i do drugih stvari je. Srce me boljelo, jer sam imao tri vezna. Jedva je čekao ući, pokazao je talent i bit će sve bolji i bolji.

Moris Valinčić već je mjesecima odsutan zbog ozljede, ali Niko Galešić pokazao se kao opcija za tu poziciju.

- Zezam Morisa jer Niko igra sve bolje. Zatvorio je Omerovića, tehnički dobar. Drago mi je da smo ga dobili i na ovoj poziciji i da je u dobroj formi.