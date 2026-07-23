Benović: Još uvijek ne mogu vjerovati da će EP u gimnastici biti u Zagrebu. Bit će fantastično

Preostalo je samo još 20 dana do Europskog prvenstva u gimnastici u Zagrebu, najvećeg u povijesti tog natjecanja jer će se gotovo 670 gimnastičara iz 44 zemlje okupit će se u zagrebačkoj Areni od 13. do 23. kolovoza.

U dresu hrvatske reprezentacije pred domaću će publiku izaći i osječki gimnastičar Aurel Benović. Europsko prvenstvo u kolovozu u Zagrebu bit će mu četvrto u karijeri, a najveći mu je dosadašnji uspjeh na toj razini srebro na tlu koje je osvojio u Mersinu 2020. godine.

Osijek: Svjetski kup u gimnastici DOBRO World Cup Osijek | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Nastupio sam proljetos na seriji svjetskih kupova - Cottbus, Baku, Antalya, a kroz sva sam ta natjecanja vukao ozljedu noge jer sam se samo dan prije odlaska na put ozlijedio na treningu.Bez obzira na to, pod adrenalinom i sa željom da se kroz te kupove kvalificiram na Svjetsko prvenstvo koje će u listopadu biti u Nizozemskoj, uspio sam sve izdržati. Žao mi je što je izostala medalja, najbolji mi je rezultat bilo četvrto mjesto u Bakuu. No, glavni su mi fokus ove godine Europsko prvenstvo u Zagrebu i potom Svjetsko prvenstvo u Rotterdamu - kazao je Benović.

Ozljeda je i dalje prisutna, no Aurel redovito vježba i hvata formu prije skorašnjeg nastupa na europskoj pozornici pred domaćom publikom.

- Osjećam se dobro, ali ne volim najavljivati ulazak u finale i lov na medalje. Jer, kako starim, sve mi je važnije da uživam u svojim nastupima i vježbama, doživim i proživim svaki trenutak u dvorani. Kad s odmakom gledam na Olimpijske igre prije dvije godine, čine mi se poput sna, kao da nisam ni bio u Parizu. Tako da mi je glavni cilj uživati u natjecanju i dati sve od sebe da što bolje izvedem vježbu, a onda će i rezultati doći sami po sebi.

Zagreb: Konferencija za medije ususret Europskom prvenstvu u gimnastici | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Na OI u Parizu je Aurel Benović osvojio peto mjesto u preskoku. Ukupno je 58 medalja u kolekciji ovog člana Gimnastičkog društva Osijek Žito, a tek je proslavio 26. rođendan.

- Zaista sam sretan i ponosan što jedna mala zemlja kao što je Hrvatska organizira tako velik i značajan sportski event. Prvi put će se Europsko prvenstvo održati u Zagrebu, pred domaćom publikom, a vjerujem da će osjećaj biti fantastičan. Svi mi hrvatski reprezentativci želimo dočekati natjecanje u što boljoj formi, kako ne bismo razočarali publiku koja će nas doći gledati i podržati. Ja čak i bolje nastupam pred domaćom publikom, tako da je meni to vjetar u leđa. Volim se kod kuće pokazati u što boljem svijetlu. Nadam se da će što veći broj ljudi doći podržati ne samo mene, nego i sve moje kolegice i kolege. Ne mogu još uvijek vjerovati da će Europsko prvenstvo u gimnastici biti u Zagrebu, mislim da ću postati svega toga svjestan kad se zahukta i počnu kvalifikacije.