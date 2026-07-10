Obavijesti

Sport

Komentari 1
DEBI U ARENI

Illia je postao Ilija: Ukrajincu koji će nastupati pod hrvatskom zastavom istekla karantena

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Illia je postao Ilija: Ukrajincu koji će nastupati pod hrvatskom zastavom istekla karantena
3
Osijek: Svjetski kup u gimnastici DOBRO, ruče | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

a vrijeme karantene nisam mogao nastupati na velikim natjecanjima, što mi je nedostajalo, no istodobno je to bila prilika da saniram neke stare ozljede i pripremim nove vježbe, rekao je Kovtun

Admiral

Ilija Kovtun (22), višestruki europski prvak te olimpijski i svjetski doprvak, premijerno će nastupiti u dresu hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu u gimnastici od 13. do 23. kolovoza u Areni Zagreb.

Član je Gimnastičkog kluba Osijek-Žito, pod čijim je okriljem pronašao mir i vrhunske uvjete za treniranje nakon početka rata u domovini, a prije godinu dana dobio je i hrvatsko državljanstvo. Zbog prelaska u drugu reprezentaciju, sukladno pravilima, morao je provesti godinu dana u tzv. karanteni koja mu je istekla 10. srpnja. Idealno je to vrijeme jer će se u hrvatskom dresu prvi put predstaviti upravo na hrvatskom tlu - i to na europskoj smotri koja će ostati upisana u povijest.

Osijek: Gimnastičar Ilija Kovtun
Osijek: Gimnastičar Ilija Kovtun | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Jako sam sretan što će moj prvi nastup u hrvatskom dresu biti upravo na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Za vrijeme karantene nisam mogao nastupati na velikim natjecanjima, što mi je nedostajalo, no istodobno je to bila prilika da saniram neke stare ozljede i pripremim nove vježbe s kojima ću, nadam se, opravdati povjerenje Hrvatskog gimnastičkog saveza - rekao je osječki Ukrajinac.

Kovtun je rođen u gradu Čerkasiju u središnjoj Ukrajini, a gimnastiku je počeo trenirati sa samo četiri godine. U njegovoj je bogatoj kolekciji, među ostalim, osam je odličja s europskih prvenstava: četiri zlata, jedno srebro i tri bronce. Sa svjetskih prvenstava, pak, ima srebro i broncu. Na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. izborio je srebrnu medalju u izuzetno jakoj konkurenciji na ručama.

UKRAJINAC ILIJA KOVTUN Srebrni iz Pariza osvajat će za Hrvatsku: Htjele su me i druge države, a naučit ću 'Lijepu našu'
Srebrni iz Pariza osvajat će za Hrvatsku: Htjele su me i druge države, a naučit ću 'Lijepu našu'

Kao višebojac uspješno nastupa na šest sprava, potvrđujući svestranost i visoku razinu gimnastičkog umijeća. Za vrijeme karantene marljivo se pripremao za povratak na veliku europsku pozornicu. Sjajnu formu potvrdio je na nedavnom prvenstvu Hrvatske osvojivši čak pet zlatnih medalja: na parteru, preskoku, ručama, preči i karikama.

- Nadam se će svi gimnastičari koji će nastupati za Hrvatsku pokazati dobre rezultate na Europskom prvenstvu te da će Arena Zagreb biti ispunjena navijačima koji će nam dati vjetar u leđa i uživati u vrhunskoj gimnastici. Posebno se nadam da će doći što više djece, koja će možda prvi put imati priliku uživo gledati vrhunske gimnastičare. Znam koliko je meni u toj dobi značilo vidjeti svoje sportske idole uživo. To je potpuno drugačiji doživljaj nego gledati ih na televiziji - osjetiš atmosferu i emocije, možeš ih upoznati, fotografirati se s njima ili dobiti autogram. Vjerujem da takvi trenuci mogu biti velika motivacija djeci koja sanjaju da će jednog dana i sama nastupati na ovakvim natjecanjima - zaključio je Kovtun.

Osijek: Svečani doček olimpijskih sportaša s područja Osijeka
Osijek: Svečani doček olimpijskih sportaša s područja Osijeka | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Još je samo mjesec dana ostalo do najvećeg gimnastičkog natjecanja u našoj zemlji.

- Dolazak Ilije Kovtuna u hrvatsku reprezentaciju od povijesnog je značaja za hrvatsku gimnastiku. Sretni smo što je jedan od najtalentiranijih sportaša današnjice odlučio baš u našoj zemlji nastaviti svoju karijeru. Vjerujem kako će nam Kovtun donijeti mnogo sportskih uspjeha i veselja, nadam se već u kolovozu u zagrebačkoj Areni - istaknuo je Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik Organizacijskog odbora Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici Zagreb 2026.

S ukupno 670 prijavljenih sportaša iz 44 zemlje zagrebačko izdanje Europskog prvenstva u gimnastici bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Dodatnu težinu natjecanju daje činjenica da će se istodobno održati seniorsko i juniorsko prvenstvo Europe. Pratit će ih uživo 5.000 gledatelja u zagrebačkoj Areni, dok će slika s natjecanja stići u domove desetak milijuna gledatelja širom Europe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Hrvatski talent prešao je u klub Nike Kovača!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hrvatski talent prešao je u klub Nike Kovača!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
DOZNAJEMO Ovo su prvi Bilićevi potezi: Preokret oko Modrića?!
POZNAT I ROK ZA ODLUKU

DOZNAJEMO Ovo su prvi Bilićevi potezi: Preokret oko Modrića?!

Slaven Bilić u svoj stožer dovodi četiri nova čovjeka, a uz sebe će imati i nekoliko Dalićevih suradnika. Vrlo brzo će razgovarati s kapetanom kojega je, uz Perišića, jedinog imao u prvom mandatu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026