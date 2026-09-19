Beram i Grabić u četvrtfinalu

Hrvatska boksačica Sara Beram plasirala se u četvrtfinale Europskog prvenstva u Sofiji u kategoriji do 65 kilograma nakon što je u dvoboju osmine finala jednoglasnom odlukom sudaca sa 5-0 svladala prvu nositeljicu kategorije Engleskinju Sachu Hickey.

Beram, koja je osvojila zlato na nedavnim Mediteranskim igrama u Tarantu, za suparnicu u četvrtfinalu imat će Rusikinju Azaliju Aminevu.

Prije Beram, plasman u četvrtfinale osigurao je i Antonio Grabić u kategoriji do 85kg 5-0 pobjedom protiv Čeha Daniela Komareka. Suparnik u borbi za medalju u ponedjeljak će Grabiću biti talijanski prvak Marvin Ghilarducci.

Fabijan Tomkić zaustavljen je u osmini finala kategorije do 70kg od strane Azera Nabija Isgandarova.