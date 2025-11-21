Maja Srhoj postala je juniorska europska prvakinja u kategoriji do 68 kg, dok je Klara Uglešić osvojila brončanu medalju u kategoriji do 59 kg. Hrvatska je s pet medalja završila treća u ukupnom poretku
Berba medalja Hrvatske na EP-u u taekwondou: Srhoj osvojila zlato, a Uglešić broncu!
Maja Srhoj osvojila je zlato, a Klara Uglešić broncu na Europskom juniorskom prvenstvu u Švicarskoj u taekwondou!
Trećeg, ujedno i posljednjeg dana Europskog juniorskog prvenstva u taekwondou u Švicarskoj, članice Taekwondo kluba Marjan ostvarile su dva nova odličja za Hrvatsku. Maja Srhoj postala je europska prvakinja u kategoriji do 68 kg, dok je Klara Uglešić osvojila brončanu medalju u kategoriji do 59 kg.
Srhoj je do finala ostvarila tri pobjede od 2:0: protiv Lucije Miličević (BiH) Aryiane Ivanashke (AIN) i Paige Vincent (GBR). U finalu je pobijedila Srpkinju Emu Zećirović rezultatom 2:1.
Uglešić je do polufinala sa 2-0 pobjeđivala Kateryn Bohatyrovu (UKR), Elenu Stevanović (SUI) i Annu Spiranovu (CZE), a u polufinalu je poražena od Srpkinje Nine Zećirović sa 2-0 i osvojila broncu.
S tim je medaljama Hrvatska zauzela visoko treće mjesto ukupnog plasmana na ovom Europskom prvenstvu.
Ukupan hrvatski učinak (pet medalja):
- · Zlato: Maja Srhoj, Petra Uglešić, Ozana Radić
- · Srebro: Sofija Hinić
- · Bronca: Klara Uglešić
