PET MEDALJA U TRI DANA

Berba medalja Hrvatske na EP-u u taekwondou: Srhoj osvojila zlato, a Uglešić broncu!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: hrvatski taekwondo savez

Maja Srhoj postala je juniorska europska prvakinja u kategoriji do 68 kg, dok je Klara Uglešić osvojila brončanu medalju u kategoriji do 59 kg. Hrvatska je s pet medalja završila treća u ukupnom poretku

Maja Srhoj osvojila je zlato, a Klara Uglešić broncu na Europskom juniorskom prvenstvu u Švicarskoj u taekwondou! 

Intervju Ozana Radić 02:00
Intervju Ozana Radić | Video: Hrvatski taekwondo savez

Trećeg, ujedno i posljednjeg dana Europskog juniorskog prvenstva u taekwondou u Švicarskoj, članice Taekwondo kluba Marjan ostvarile su dva nova odličja za Hrvatsku. Maja Srhoj postala je europska prvakinja u kategoriji do 68 kg, dok je Klara Uglešić osvojila brončanu medalju u kategoriji do 59 kg.

Srhoj je do finala ostvarila tri pobjede od 2:0: protiv Lucije Miličević (BiH) Aryiane Ivanashke (AIN) i Paige Vincent (GBR). U finalu je pobijedila Srpkinju Emu Zećirović rezultatom 2:1.

Foto: hrvatski taekwondo savez

Uglešić je do polufinala sa 2-0 pobjeđivala Kateryn Bohatyrovu (UKR), Elenu Stevanović (SUI) i Annu Spiranovu (CZE), a u polufinalu je poražena od Srpkinje Nine Zećirović sa 2-0 i osvojila broncu. 

S tim je medaljama Hrvatska zauzela visoko treće mjesto ukupnog plasmana na ovom Europskom prvenstvu.

Ukupan hrvatski učinak (pet medalja):

  • · Zlato: Maja Srhoj, Petra Uglešić, Ozana Radić
  • · Srebro: Sofija Hinić
  • · Bronca: Klara Uglešić

