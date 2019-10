Bešćutna šampionka: Pa neka si Ivana dovede drugog trenera

Njezino je ime Ivana 'Bez Isprika', pa očekujem da ih i ne bude. Sigurna sam da ima nekog drugog svog trenera kojeg može dovesti na borbu.

😳 Claressa Shields gives her side of the story after opponent Ivana Habazin's coach was sucker-punched at their weigh-in today. Shields still wants the fight to go ahead: "Her name is Ivana 'No Excuses', so I'm hoping we don't have none."



[📽️ @ClaressaShields] pic.twitter.com/UdHA1LGpgb — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 4, 2019

Gotovo je nevjerojatno bešćutna izjava Claresse Shields, sportašice, šampionke, nakon što je njezina nesuđena suparnica Ivana Habazin otkazala borbu koja se trebala održati u nedjelju (3.30 po hrvatskom vremenu) za dva pojasa svjetske boksačke prvakinje u supervelter kategoriji po WBC i WBO federacijama.

Na služenom vaganju Ivanin je trener James Ali Bashir mučki napadnut s leđa i pretučen, a nagađa se da je privedeni napadač Cleressin brat, iziritiran Jamesovim inzistiranjem da nazoči vaganju, kako bi se uvjerio da je sve u redu, da nema varanja.

Ali je udaren s leđa, pao je, krvi je bilo posvuda, Ivana je plakala držeći ga u naručju i zazivajući pomoć... Otkazala je meč jer nije bila u stanju boriti sem, dok je nesretni James prevezen u Detroit na operaciju lica.

Y’all shouldn’t be bashing @Claressashields she didn’t throw the punch. It’s a shame the fight isn’t happening. Such a bad look for everyone involved. pic.twitter.com/wfWXRsSV1o — Ishé Oluwa Kamau Ali Smith (@IsheSugarShay) October 4, 2019

You can see Habazin on the phone crying. Her trainer was just sucker punched from behind before weigh-in here in #Flint. pic.twitter.com/6TV3tizVT9 — Jonathan Deutsch (@JonathanD_TV) October 4, 2019

A Claressa? Ona je pokazala jako malo ljudskosti...

- Pa ništa se nije dogodilo Ivani nego, nažalost, njezinu treneru. A on je pokazao ogroman manjak poštovanja. Iako ne opravdavam to što mu se dogodilo. Ja nisam nikome rekla da mu naudi, to nema veze sa mnom i počinitelj nije nitko iz mojega tima - dodala je, pa ipak zaključila:

- Molim se za Ivanina trenera.

Boksačka je javnost na Ivaninoj strani, jer ovo je doista bio nezapamćen incident, skandal. I posve je besmislena, prenijeli su i američki analitičari, Claressina opaska da Ivana, eto, iz Hrvatske za jedan dan dovede nekog drugog trenera i uđe u ring, jer njoj se, zapravo, ništa nije dogodilo... To samo pokazuje da je prvakinji važno bilo samo da ne ostane bez zarade.

I, da, ne zaboravimo da su se Shields i Habazin trebale boriti u kolovozu, ali se tada Claressa povukla iz ringa zbog ozljede na treningu. Fizička ozljeda, jel, nije upitna, Claressa nije bila spremna za meč. A osporava činjenicu da Ivana, nakon takvog šoka posve opravdano, psihički nije spremna ući u ring.

- Krećem u bolnicu uvjeriti se da su Ivana i njezin trener dobro i da dobiju svu moguću liječničku skrb, to nam je sad najvažnije. A tek onda možemo razgovarati o borbi. Odluka o tome može li u ring bez trenera isključivo je Ivanina - rekao je Claerssin menadžer Mark Taffet.