Ništa od meča: Nema novca za koji bih ušla u ring nakog ovog

Ljudi hvala vam svima na podrškama i na porukama podrške za oporavak mog trenera. Ja sam dobro, trener će biti dobro nakon operacije. Samo ću reći kad se vratim i kad sve ovo završi imat ću presicu, da ne dajem izjave jednu po jednu i reći šta se sve događalo, pogotovo u zadnjim danima, no unatoč tome rekli smo idemo na meč, spremna sam i onda smo doživjeli ovo što je sramota za sport. Sve u svemu, nema meča nema tih novaca za koje bih sutra ušla u ring, jer ovo je moglo završiti i gore, a život mog trenera nema cijenu!!

Tim riječima na Facebooku obratila se Ivana Habazin i otkazala borbu protiv Claresse Shield. Naime, Ivana Habazin (29) išla je na vaganje uoči meča protiv Claresse Shields, a onda je završila u suzama. Njezin trener James Ali Bashir je pretučen!

- Bashir je išao gledati koliko kilograma ima Shields, mislim da je to njezina sestra, histerično se derala na Bashira da se makne i mahala rukama oko njegova lica. On je onda ipak otišao, a nju su odvukli i derali su se jedno na drugo. Odvukli su ju na drugi kat i bilo je mirno nekih 5 - 10 minuta - rekao je za RTL Ivanin PR Luka Kukina.

Tada je čovjek, za kojeg misle da je Claressin brat koji je tek izašao iz zatvora, ubrzanim korakom krenuo prema Bashiru... Svi su mislili da će sve završiti na verbalnom prepucavanju, no završilo je mnogo gore.

- Bashir je bio okrenut leđima i nije ga vidio i pao je, a ovaj je valjda još zakoračio prema njemu i ja sam ga uhvatio i odgurnuo. On je stao u boks stav prema meni - kaže Luka pa dodaje:

- I ja sam isto stao u boks stav i napravio korak prema njemu. No, tada mi je prošlo kroz glavu da ne znam s kim imam posla, ima li pištolj ili nož i napravio sam korak unatrag i pustio ga. Vidio sam da Bashir dolje leži, Ivana ga drži i plače i onda su zvali 911 i čekali smo 10-ak minuta, činilo se kao vječnost .

You can see Habazin on the phone crying. Her trainer was just sucker punched from behind before weigh-in here in #Flint. pic.twitter.com/6TV3tizVT9