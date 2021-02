Alexander Kačaniklić (29) stigao je kao slobodan igrač iz švedskog prvoligaša IF Hammarby, objavio je Hajduk u ponedjeljak navečer prilikom objave o novom pojačanju i naljutio Šveđane.

Sportski direktor Hammarbyja Jesper Jansson demantirao je informaciju da je Kačaniklić stigao kao slobodan igrač, već je bio pod ugovorom s njima do kraja ovogodišnje sezone, koja u Švedskoj još nije počela.

- To je povjerljiva informacija, ali mogu reći da je transfer gotov. Sa svime što podrazumijeva. Čudno je da su to tako formulirali jer su to povjerljive informacije. Stvarno više od toga ne želim komentirati - rekao je Jansson za FotbollDirekt.

I specijalizirana stranica za praćenje nogometnih transfera TransferMarkt tvrdi kako je švedski reprezentativac srpsko-makedonskih korijena u Split stigao bez odštete, no sportski direktor Hammarbyja tvrdi drugačije.

- Jesmo li zaradili na transferu? Da, transfer je transfer i imao je ugovor do kraja ove godine. Neka svatko zaključuje kako hoće - rekao je.

Dakle, to znači da ne odlazi besplatno?

- Rekao sam da smo odradili transfer i to dovoljno govori o tome. Moram poštovati činjenicu da se radi o povjerljivoj informaciji - zaključio je Jesper Jansson.

Hajduk je naknadno izbrisao informaciju kako je Kačaniklić stigao kao slobodan igrač. Švedski mediji barataju s informacijom kako je Hammarby na njemu zaradio 750.000 eura.