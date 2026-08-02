Bessone: Ovo je falilo Osijeku. Promijenili smo mentalitet. Carević: Svaki nam napad puca

Osijek je na otvaranju HNL-a pobijedio Goricu u gostima 2-0 golovima Ivana Dolčeka u sedmoj i Naila Oremovića iz penala u 17. minuti. S obzirom na muke koje su se događale protekle dvije sezone, ovaj trijumf navijačima dolazi kao melem na rane. A razloga za zadovoljstvo ima i novi trener, Argentinac Federico Bessone.

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- Ovo je bilo važno. Pogotovo kad vam dođe novi trener, nakon dobrih priprema. Jako sam sretan jer smo mogli promijeniti mentalitet, što nam je prošle sezone nedostajalo, rano bismo primali golove ili imali slične probleme. Ali smo to promijenili i presretan sam. Neću vam lagati, dobro smo pripremili ovu utakmicu. Dečki su od početka sve razumjeli. Visoko smo pritiskali, osvajali visoke lopte, a onda bismo izlaskom iz te zone opasno prijetili. Sretan sam što smo uspjeli i zabiti. Do poluvremena smo trebali voditi 3-0 ili 4-0, ali to je nogomet. Ne možeš svaki put odigrati dobro i zabiti - rekao je trener Osijeka i dodao:

- I u drugom poluvremenu smo stvarali puno prilika, trebali smo još nekim golom ubiti utakmicu, možda i malo ranije, ali u redu. Ovo je prva utakmica. Kad lopta ne želi u gol, ponekad ne možeš ništa drugo nego pokušavati dalje i pritiskati do kraja. Znali smo da će nas Gorica pritiskati, zato smo tako i pripremili utakmicu. Gdje tko stoji, kad trebamo igrati široko, kad trebamo biti unutra. To je jako bitno, tako se pripremamo kroz tjedan. Dečki su razumjeli glavne principe igre i onoga što tražim od njih, zato je ovo ključno.

Osijek je nakon deset godina gostovao na otvaranju HNL-a, a na put će i u subotu, kad ga na istom stadionu očekuje novi prvoligaš Rudeš.

- Idući tjedan imamo isti scenarij protiv drugačije momčadi. Sad moramo malo proslaviti jer nam je ovo bila važna pobjeda. U ponedjeljak ćemo se početi pripremati za ponovni dolazak ovdje i pokušat ćemo napraviti isto protiv Rudeša.

Imao je i poruku za navijače.

- O navijačima smo razgovarali tijekom cijelih priprema. Uobičajeno je da su prošlu i pretprošlu sezonu bili pomalo razočarani zbog rezultata. Ali došao sam s idejom promjene momčadskog duha, barem malo. Danas su vidjeli da možemo igrati dobar nogomet. Nadam se da će ih idući tjedan doći još više kako bi nam dali podršku. Nakon toga ćemo ih čekati i prvi put kući protiv Lokomotive.

Gorica i Osijek sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jona Ježić odigrao je na poziciji prednjeg veznog četvrtu utakmicu u seniorskom nogometu, tek mu je 17 godina, izborio je i penal za "bijelo-plave".

- Zasluženo smo pobijedili. Svaka čast momčadi Gorice, ali stvarali smo prilike, imali loptu u posjedu, tečno je išla lopta i borili smo se u obrani. Odlično smo ušli u utakmicu. Inače se ekipe spuste kad povedu, mi smo nastavili i svaka nam čast. Tako moramo i nastaviti. U drugom poluvremenu imali smo tri-četiri mrtve šanse, nismo zabili, ali nema veze. Nismo primili gol, to je najvažnije. Hvala navijačima na pljesku, ali tek je početak. Moramo ovako nastaviti i momčad i ja. Ako pobijedimo i Rudeš, šest bodova, top. Već moramo razmišljati i o tome - rekao je Ježić.

Mario Carević, trener Gorice, priznao je da je njegova momčad bila ispod razine pozitivnog rezultata.

- Nismo imali ništa, čestitam Osijeku na i više nego zasluženoj pobjedi. Iskreno, moglo je biti i uvjerljivije. U ovom su trenutku puno kvalitetniji, pojedinačno i grupno. Moramo nešto napraviti po pitanju pojačanja. Ne brine me jedna utakmica, nego preostalih 35. Nećemo biti konkurentni ako ne dovedemo kvalitetna pojačanja. Vidjeli ste da nam svaki napad puca na osnovnom dodavanju. Nismo kvalitetni u tome, to je činjenica - kazao je.

Gorici ništa nije polazilo za nogom.

- Imali smo šansu Mijića, kasnije i Vrzića kod 2-0 da se eventualno vratimo, ali je Osijek stvarno zaslužio puno više i bio je puno bolji. Trojka ili četvorka u napadu radila je razliku svaki put. Kroz dribling ili individualnu akciju otvarali su si prostor za udarac. Mi takve igrače nemamo, vidjet ćemo što će biti - dodao je Carević, koji će u drugom kolu u subotu na Maksimir na noge Lokomotivi.