Betis dobio Dinamo pa otišli u Vinkovce, prate krilo Varaždina: Tavares dobio papire za repku!

Stigao je iz MLS-a, mnogi su tad postavljali pitanja kakav je to korak u karijeri za Iurija Tavaresa (24), ali krilo Varaždina pokazalo je na terenu da je znao iskoristiti prijedlog Kristijana Kahline s kojim je igrao u Charlotteu i otisnuti se u HNL gdje je sad zapeo za oko mnogim klubovima! U hrvatskim kuloarima publici je najatraktivnije bilo popratiti interes Hajduka, a splitski 'bili' morat će se dobrano potruditi žele li dovesti popularnog 'Juru' jer imaju opaku konkurenciju.

Naime, nakon što je Betis na Maksimiru slavio protiv Dinama (3-1) u šestom kolu Europske lige, nisu se svi iz španjolskog kluba zaputili na Pirenejski poluotok. Nekoliko njih ostalo je u Hrvatskoj i produžilo do Vinkovaca gdje će Vukovar 1991 ugostiti Varaždin, a tamo će posebnu pažnju posvetiti upravo Tavaresu koji će zasigurno igrati s dodatnim motivom.

Ne samo radi pogleda skauta, već i zbog toga jer je dobio službenu potvrdu, odnosno papire iz Zelenortskih otoka te sad ne bi trebala postojati prepreka da nastupi u njihovom reprezentativnom dresu pa ga tako možemo očekivati i na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Za njegov su dolazak u HNL zaslužni Andy Bara i Saša Maček ispred agencije Niagara, a jedan je to u nizu igrača koji je preuzeo rizik dolaska u HNL na sugestiju onih koji se brinu o njegovoj karijeri i profitirao.

Osim skauta Betisa, na tribinama će biti i skauti nizozemskog Groningena koji će osim Tavaresa, obratiti pažnju i na odličnog veznjaka Vukovaraca Robina Gonzaleza (27) koji bi nakon što je s Vukovarom došao od treće lige do elitnog ranga hrvatskog nogometa mogao napraviti iskorak u karijeri.