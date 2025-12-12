Obavijesti

Betis dobio Dinamo pa otišli u Vinkovce, prate krilo Varaždina: Tavares dobio papire za repku!

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 1 min
Varaždin i Gorica sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Neće Tavares imati dodatni motiv samo zbog skauta, već i zbog toga jer je dobio službenu potvrdu, odnosno papire iz Zelenortskih otoka te sad ne bi trebala postojati prepreka da nastupi u reprezentaciji, čak i na SP-u

Stigao je iz MLS-a, mnogi su tad postavljali pitanja kakav je to korak u karijeri za Iurija Tavaresa (24), ali krilo Varaždina pokazalo je na terenu da je znao iskoristiti prijedlog Kristijana Kahline s kojim je igrao u Charlotteu i otisnuti se u HNL gdje je sad zapeo za oko mnogim klubovima! U hrvatskim kuloarima publici je najatraktivnije bilo popratiti interes Hajduka, a splitski 'bili' morat će se dobrano potruditi žele li dovesti popularnog 'Juru' jer imaju opaku konkurenciju.

LOVE TAVARESA Hajduk želi hit krilo Varaždina? Doznajemo što se sve događa
Naime, nakon što je Betis na Maksimiru slavio protiv Dinama (3-1) u šestom kolu Europske lige, nisu se svi iz španjolskog kluba zaputili na Pirenejski poluotok. Nekoliko njih ostalo je u Hrvatskoj i produžilo do Vinkovaca gdje će Vukovar 1991 ugostiti Varaždin, a tamo će posebnu pažnju posvetiti upravo Tavaresu koji će zasigurno igrati s dodatnim motivom.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Varaždin - Lokomotiva (4-2)

Pokretanje videa...

Varaždin-Lokomotiva 4:2 01:57
Varaždin-Lokomotiva 4:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Ne samo radi pogleda skauta, već i zbog toga jer je dobio službenu potvrdu, odnosno papire iz Zelenortskih otoka te sad ne bi trebala postojati prepreka da nastupi u njihovom reprezentativnom dresu pa ga tako možemo očekivati i na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Za njegov su dolazak u HNL zaslužni Andy Bara Saša Maček ispred agencije Niagara, a jedan je to u nizu igrača koji je preuzeo rizik dolaska u HNL na sugestiju onih koji se brinu o njegovoj karijeri i profitirao.

Varaždin i Osijek sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Varaždin i Osijek sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Osim skauta Betisa, na tribinama će biti i skauti nizozemskog Groningena koji će osim Tavaresa, obratiti pažnju i na odličnog veznjaka Vukovaraca Robina Gonzaleza (27) koji bi nakon što je s Vukovarom došao od treće lige do elitnog ranga hrvatskog nogometa mogao napraviti iskorak u karijeri.

