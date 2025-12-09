Hajduk želi hit krilo Varaždina? Doznajemo što se sve događa

U potpunosti se oporavio od ozljede i vratio na teren, a krilni napadač Varaždina Iuri Tavares (24) je zabio gol i izborio penal u velikom preokretu protiv Lokomotive (4-2). Ovaj hit igrač HNL-a stigao je iz MLS-a u barokni grad na sjeveru Hrvatske i ubrzo se 'uvukao pod kožu' navijačima, ali sve se više piše u posljednje vrijeme kako će ubrzo i - otići.

Oduševio je igrama na krilu, ima taj vic u igri i nije uobičajeni krilni napadač, stvarno donosi posebnu dimenziju. Ima i osjećaj za gol, a ako papiri dođu na vrijeme, mogli bi ga gledati i na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, u dresu Zelenortskih otoka što će mu zasigurno dodatno podići cijenu.

Kako doznajemo od izvora bliskih igraču, zainteresiranih za Tavaresa ima, ali nije tu još bilo ničeg konkretnog pa su sve takve stvari koje se objavljuju samo nagađanja. Ako ne dođe neka ponuda koja doslovno s nogu oboriti sve čelnike, a ujedno zadovoljiti i samog Tavaresa te njegovu želju za klubom koji će stati iza njega i dati mu podršku kakvu ima u Varaždinu, tek onda bi se moglo razmisliti o prodaji na zimu.

Ljeto je daleko, a otisne li se on 'preko bare' na SP gdje će mu cijena višestruko porasti, pogotovo ako nešto napravi u skupini sa Španjolskom, Saudijskom Arabijom i Urugvajem. Ni sad u igri nije samo Hajduk, a tek tad neće biti. No, to ne znači da 'bili' neće predstavljati najveći izazov Tavaresu na koji će se odlučiti. Ipak, za to će trebati pričekati ljeto.