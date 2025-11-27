Betis pobijedio uoči Dinama, a Zvezda ga je prestigla na tablici

Nogometaši Betisa pobijedili su nizozemski Utrecht s 2-1 u Sevilli, u ogledu petog kola Europske lige, čime su na pozitivan način najavili dolazak u Zagreb kod Dinama u ogledu šestog kola.Cucho Hernandez u 42. i Ezzalzouli u 50. minuti su bili strijelci za seviljski sastav koji sada ima tri pobjede i dva remija te se nalazi na petom mjestu ljestvice. Strijelac za Utrecht je bio Rodriguez u 55. minuti.

Nakon pet odigranih kola s 12 bodova su na vrhu ljestvice Midtjylland, Aston Villa i Lyon koji je ovog četvrtka s uvjerljivih 6-0 u gostima svladao Maccabi Tel Aviv. Zbog najbolje razlike pogodaka Lyon je na prvom mjestu, a njegov junak ovog četvrtka bio je Tolisso koji je protiv Izraelaca upisao 'hat-trick'. Još su po jedan gol za Lyon postigli Abner Vinicus, Niakhate s bijele točke i Karabec.

Moro ušao s klupe za Bolognu

Bologna je na domaćem terenu bila bolja od Salzburga s 4-1 čime je upisala drugu europsku pobjedu. Odgraard je doveo Bolognu u vodstvo u 26. minuti, dok je Vertessen izjednačio u 33. minuti. Domaćin je pobjedu osigurao u odličnom drugom poluvremenu kada su pogađali Dallinga u 51., Bernardeschi u 53. i Orsolini u 86. minuti za konačnih 4-1.

Hrvatski reprezentativac Nikola Moro za Bolognu je zaigrao od 74. minute.

S igračem manje Crvena zvezda je u Beogradu pobijedila rumunjski FCBS 1-0 golom Duartea u 50. minuti, dok je također s igračem manje Braga izvukla bod i 1-1 kod Rangersa. Rangers je poveo golom Taverniera iz jedanaesterca krajem prvog dijela, ali je Braga izjednačila u 69. minuti golom Martineza.

Zaigrao i mladi 'vatreni'

Panathinaikos je u Ateni pobijedio Sturm 2-1, a za goste je od 79. minute zaigrao mladi hrvatski reprezentativac Leon Grgić. Za domaćina nije zaigrao Tin Jedvaj, a pobjedu je Grcima osigurao Calabria golom u 74. minuti.

Uvjerljivi su bili Nottingham Forest koji je pobijedio Malmo 3-0, kao i Stuttgart koji je u gostima svladao Go Ahead Eagles 4-0.

Hrvatski nogometaš Marin Šotiček je od 87. minute zaigrao za Basel koji je poražen 1-2 kod Genka.

Hrvatski nogometaš Luka Ivanušec bio je strijelac za svoj PAOK koji je u petom kolu Europske lige ostao bez domaće pobjede, u Solunu je remizirao 1-1 protiv norveškog Branna.

U 64. minuti Ivanušec je pogodio za veliko slavlje domaćih navijača i PAOK je u vodstvu uživao sve do 89. minute kada je izjednačujući pogodak za goste dao Kornvig. Time se Kornvig iskupio za ono što je napravio u 18. minuti ovog dvoboja, tada nije uspio realizirati jedanaesterac. Ivanušec je odigrao cijelu utakmicu za PAOK.

Nakon četiri startne pobjede u nizu poraz je upisao danski Midtjylland koji je gostovao u Rimu. Na Olimpicu je Roma slavila s 2-1 golovima El Aynaouija u sedmoj i El Shaarawyja u 83. minuti, dok je počasni gol za goste dao Paulinho u završnici dvoboja.

Hrvatski reprezentativac Martin Erlić odigrao je cijelu utakmicu za Midtjylland.

Na vrhu ljestvice Europske lige s Dancima se izjednačila Aston Villa koja je u ovom kolu u Birminghamu s 2-1 nadigrala švicarski Young Boys. Nizozemski nogometaš Malen bio je strijelac oba domaća pogotka, u 27. i 42. minuti, a u posljednjoj minuti za goste je poentirao Montiero.

Mladi hrvatski nogometaš Dominik Prpić nije zaigrao za Porto koji je bio uvjerljiv pred svojim navijačima te je s 3-0 svladao Nicu koja ima svih pet poraza. Igrač utakmice bio je Veiga, dvostruki strijelac za Porto.

Celta je u prošlom kolu pobijedila na Maksimiru s 3-0 Dinamo, ali je ovaj put pala na gostovanju u Bugarskoj gdje je Ludogorec slavio s 3-2. Domaćin je vodio 3-0 nakon tri pogotka srpskog igrača Stanića, od toga dva s bijele točke, dok su potom za Celltu poraz ublažili Duran i El Abdellaoui golovima u 70. i 96. minuti.

U Plzenu su Viktoria i Freiburg odigrali dvoboj bez golova, a za goste je od 46. minute zaigrao hrvatski napadač Igor Matanović. Freiburg nakon pet utakmica ima tri pobjede i dva remija.