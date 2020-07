'Betis se treba boriti za Europu'

<strong>Manuel Pellegrini (66) </strong>predstavljen je kao novi trener Real Betisa u ponedjeljak. Bivši šef Real Madrida, Malage i Manchester Cityja i mnogih drugih vjeruje da bi se Betis trebao natjecati za mjesto u europskim natjecanjima. "Los Verdiblancosi" su se nadali velikim stvarima na početku sezone, ali na kraju se nalaze na 13. mjestu. 

- Iako rezultat nije adekvatan, bilo je institucionalnog napretka koji mora ići 'ruku pod ruku' s rezultatom na terenu - rekao je Pellegrini na svojoj presici.

- Pokušat ćemo iskustvom izvući najbolje iz momčadi. Želimo imati predane igrače. To je svačiji posao, svi smo na istom brodu i tako je lakše doći do cilja: s pobjedničkim mentalitetom. Zato što je to momčad koja se treba boriti za europska mjesta - smatra on.

Pellegrini je sretan što će opet surađivati s Joaquinom, kojemu je već ranije bio trener u Malagi.

- On je igrač koji i s 38, 39 godina može napraviti razliku. Zabio je osam golova ovu sezonu. Sretan sam što ću mu opet biti trener. Imali smo sjajnu sezonu u Malagi. On donosi iskustvo, karakter, radost i bit će bitan dio naše svlačionice. Sretan sam i što sam tu s Juanmijem s kojim sam bio u Malagi, Sergiom Canalesom s kojim sam bio u Realu i Javijem Garciom s kojim sam bio u Manchester Cityju - nabrojao je.

A kako će izgledati Betisov stil igre?

- Želim da igraju dobro, ali za to morate prvo pobijediti. Potom, imate razne načine da to uspijete. Moje su momčadi uvijek imale razne karakteristike. S ovim karakteristikama momčadi ću probati napraviti pobjedničku ekipu koju je užitak gledati - zaključio je. 

Podsjetimo, hrvatski stručnjak Nenad Bjelica također je bio u planovima Betisa kao mogući novi trener, ali su se na kraju odlučili za iskusnijeg Čileanca. Vidjet ćemo jesu li pogodili s tom odlukom.