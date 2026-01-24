RIJEKA - SLAVEN BELUPO 2-2 Posebna priča je i travnjak na Rujevici koji nije bio u najboljem stanju, blago rečenu. Pun je bio rupa i blatnjavih prostora, pogotovo na centralnoj vertikali travnjaka
Bez Fruka nedostaje kreacije, ali bod je Riječanima poput slavlja
Rijeka je dočekala Slaven Belupo u želji da nastavi s pozitivnim nizom i dobrom formom. Hrvatski prvak zasigurno nije očekivao ovakvu utakmicu, ali na kraju rezultatom može biti zadovoljan, s obzirom na tijek utakmice.
