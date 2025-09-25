NASLJEDNICA MILE HORVAT
FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola
Leonarda Pavić (26) prva je žena koja prenosi nogometne utakmice na TV-u u Hrvatskoj, ali i vodi studijske emisije. Iz bazena u eter, ova bivša vaterpolistica ruši barijere i inspirira nove generacije sportskih novinarki
"Zašto žene ne komentiraju utakmice? Pa ne mogu igrači toliko brzo trčati koliko žene mogu brzo pričati", jedna je od poznatih izjava legendarnog Ćire Blaževića koju je citirala i ona sama.
| Foto: Instagram
Godinama je nogometni eter u Hrvatskoj bio nepokorena utvrda muških glasova, sve dok se u svibnju 2021. nije ispisala povijest. Glas koji je probio zid predrasuda pripada Leonardi Pavić (26), bivšoj vaterpolskoj reprezentativki iz Dugog Rata koja je postala prva žena u Hrvatskoj koja na televiziji prenosi nogometne utakmice.
| Foto: Instagram
Njezin put od bazena do komentatorske pozicije priča je o strasti, upornosti i rušenju barijera.
| Foto: Instagram
Ljubav prema sportu u obitelji Pavić bila je neizbježna. Otac Joško Pavić bio je profesionalni nogometaš, a upravo je zbog njegova angažmana u slovačkom klubu Rimavska Sobota Leonarda rođena u Slovačkoj, zbog čega i danas tečno govori slovački jezik.
| Foto: Instagram
Odrasla je u Dugom Ratu uz oca nogometaša, majku zaljubljenicu u odbojku i brata koji je također krenuo nogometnim stopama.
| Foto: Instagram
"Najviše sam nogomet zavoljela preko oca, ali i brata. U biti, u kući se stalno nogomet pratio", otkrila je Leonarda.
| Foto: Instagram
Iako joj otac nije dopustio da trenira nogomet, sportski duh pronašao je svoj put. Nakon pet-šest godina u rukometu i kratkog izleta u košarku, s 13 godina otkrila je vaterpolo. Ta se ljubav pokazala sudbinskom.
| Foto: Instagram
Tijekom sedmogodišnje karijere igrala je za splitske klubove Bura i POŠK (Jadran), a vrhunac je dosegla kao članica hrvatske reprezentacije na Europskom seniorskom prvenstvu u Barceloni 2018.
| Foto: Instagram
Ipak, obveze na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je studirala novinarstvo, presudile su. Morala je "objesiti kapicu o klin" kako bi ostvarila svoj drugi san, postati sportska novinarka.
| Foto: Instagram
Posao sportskog TV komentatora dugo se smatrao "muškim poslom". Prije Leonarde, legende poput Milke Babović ostavile su neizbrisiv trag, ali prvenstveno u umjetničkom klizanju i atletici. Nogomet je ostao posljednji bastion.
| Foto: Instagram
Leonardin put u komentatorske vode započeo je na Planet Sport TV-u kao sukomentatorica vaterpolskih utakmica. Pravi test, njezino "vatreno krštenje", dogodio se na Arenasportu u svibnju 2021. godine. Nije to bio nogomet, već šesterosatni prijenos automobilističke utrke.
| Foto: Instagram
"Spremala sam se za to kao da branim diplomski, a imala sam papira za jednu manju knjigu", prisjetila se. Nakon što je uspješno "preživjela autiće", urednik joj je dao priliku života.
| Foto: Instagram
"Najveća želja mi je bila prenositi baš nogomet, ali sam mislila da će to doći za nekih pet, šest, sedam godina", priznala je. No prilika je stigla puno ranije.
| Foto: Instagram
Njezin prvi nogometni prijenos bila je utakmica rumunjske lige između FCSB-a (bivše Steaue) i Sepsija. Time je postala prva žena u hrvatskoj povijesti koja je prenosila nogometnu utakmicu na televiziji.
| Foto: Instagram
Danas je Leonarda Pavić jedno od najprepoznatljivijih lica i glasova sportskog programa. Njezin angažman na Arenasportu daleko nadilazi samo komentiranje. Osim nogometa, prenosi rukomet i vaterpolo, vodi studijske emisije koje je nekoć vodila Mila Horvat, uključujući one posvećene Ligi prvaka, radi kao reporterka s terena i vodi intervjue s najvećim sportskim zvijezdama.
| Foto: Arenasport/Screenshot
Posebno je odjeknuo njezin intervju s Joškom Gvardiolom, koji tijekom razgovora nije skidao osmijeh s lica.
| Foto: Instagram
Na intervju je "privela" i Liverpoolovu zvijezdu Mohameda Salaha.
| Foto: Instagram
Njezina svestranost očituje se i u drugim projektima. Vodi vaterpolski podcast Hrvatskog vaterpolskog saveza pod nazivom "Poolcast", surađuje s popularnom sportskom platformom Tribina.hr i vodila je FNC-ov reality šou Fight of Nations.
| Foto: Instagram
Kratko je vrijeme radila i za Hajduk Digital TV, izvještavala za klub za koji navija od malih nogu, no zbog sve većeg obujma posla na matičnoj televiziji morala je napustiti taj angažman.
| Foto: Instagram
Uspjeh nije došao slučajno. Leonarda je poznata po svojoj pedantnoj i temeljitoj pripremi. U početku je na prijenose dolazila s osam stranica bilješki, što je kasnije, s iskustvom, svela na četiri. "Pripremam se kao da se ništa ne događa 90 minuta i upravo mi to pomaže da vrhunski odradim svoj posao", ističe.
| Foto: Instagram
Ključnim faktorom smatra podršku kolega. "Zaista imam sjajne kolege koji su mi velika podrška. Nikada me nisu gledali drugačije jer sam žena u ovom poslu. Zahvalna sam im za svaku pohvalu, savjet i konstruktivnu kritiku."
| Foto: Instagram
Kao najveći profesionalni uzor navodi pokojnu Milku Babović, a njezine ambicije ne staju. Sanja o prijenosu finala Lige prvaka i radu na Olimpijskim igrama, svjesna da do tog "olimpa sportskog novinarstva" vodi put ispunjen radom i stjecanjem iskustva.
| Foto: Instagram
Leonarda Pavić više nije samo bivša sportašica ili prva nogometna komentatorica; ona je simbol promjene i inspiracija djevojkama koje sanjaju o karijeri u sportskom novinarstvu.
| Foto: Instagram
Dokazala je da se znanjem, trudom i ljubavlju prema sportu mogu srušiti i najtvrđe predrasude, a njezin glas u eteru postao je glas nove, ravnopravnije ere hrvatskog sporta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Arenasport/Screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Arenasport/Screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram