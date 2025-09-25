Obavijesti

NASLJEDNICA MILE HORVAT

FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola

Leonarda Pavić (26) prva je žena koja prenosi nogometne utakmice na TV-u u Hrvatskoj, ali i vodi studijske emisije. Iz bazena u eter, ova bivša vaterpolistica ruši barijere i inspirira nove generacije sportskih novinarki
"Zašto žene ne komentiraju utakmice? Pa ne mogu igrači toliko brzo trčati koliko žene mogu brzo pričati", jedna je od poznatih izjava legendarnog Ćire Blaževića koju je citirala i ona sama. | Foto: Instagram
