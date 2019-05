Bezvremenski Federer: Izbacio je sina rivala iz 1999. godine!

Rekorder među tenisačima po broju pojedinačnih Grand Slam naslova, 37-godišnji Švicarac Roger Federer, svladao je u 3. kolu Roland Garrosa 20-godišnjeg Norvežanina Caspera Ruuda sa 6-3, 6-1, 7-6 (8) i tako postao najstarijim sudionikom osmine finala u Parizu od 1972. godine.

Zanimljivo, mladi Ruud je sin Christiana Ruuda, bivšeg tenisača koji je igrao na Roland Garrosu prije 20 godina kada je Federer debitirao na turniru.

Foto: Reuters

Bio je to Federerov 400. meč na Grand Slam turnirima u kojem je stigao do svoje 355. pobjede. Za mjesto u četvtrtfinalu pariškog Grand Slam turnira, na kojem Švicarac nije igrao od 2015. godine, Federer će se boriti protiv boljeg iz dvoboja Francuza Leonarda Mayera i Francuza Nicolasa Mahuta.

Fedex u Parizu još nije izgubio set

Švicarac je do osmine finala stigao bez izgubljenog seta. U Roland Garrosu je 2009. godine kompletirao kolekciju Grand Slam trofeja, ali to je ostao njegov jedini trijumf na pariškoj crvenoj zemlji. Kad je u Parizu došao do osmine finala, Federer samo dvaput nije dohvatio najmanje četvrtfinale: 2000. kad ga je u osmini finala pobijedio Alex Corretja i 2014. kad ga je zaustavio Latvijac Ernests Gulbis.

Slovak Martin Kližan je postao posljednjim sudionikom 3. kola nakon što je svladao Francuza Lucasa Pouillea sa 7-6 (4), 2-6, 6-3, 3-6, 9-7. Kližan je pri jučerašnjem prekidu vodio sa 3-1 u četvrtom setu, ali je Pouille nanizao pet gemova i odveo meč u peti set. U njemu je Francuz vodio 5-3, ali do meč lopte nije došao pa je nakon četiri sata i sedam minuta igre na kraju ipak slavio Kližan koji će u 3. kolu igrati protiv Rusa Karena Hačanova.

Preokretom je do osmine finala stigao i 7. nositelj Japanac Kei Nishikori, koji je u petom setu dvoboja sa srbijanskim reprezentativcem Laslom Đereom nadoknadio zaostatak od 2-4. Nishikorijev suparnik u osmini finala je Francuz Benoit Paire koji je nanizao osam pobjeda u posljednjih osam mečeva.