<p>Težak incident obilježio je završnicu prve etape biciklističke utrke kroz Poljsku, koja se boduje za "WorldTour", vožene od Chorzowa do Katowica u srijedu.</p><p>U posljednjim metrima etape u sprintu su se za etapnu pobjedu borili Nizozemci <strong>Dylan Groenewegen</strong> (Jumbo-Visma) i<strong> Fabio Jakobsen</strong> (Deceuninck-QuickStep). Jakobsen je pokušao preteći Groenewegena koristeći mali prostor između njega i zaštitne ograde, ali Groenewegen je pri brzini od 80 kilometara na sat skrenuo udesno s isturenim laktom u namjeri da zatvori Jakobsenu prolaz, a to je imalo katastrofalne posljedice.</p><p>Jakobsen je udario u zaštitnu ogradu, napravio salto u zraku te udario u suca zaduženog za foto-finiš koji se nalazio odmah do ograde. Kako je i zaštitna ograda završila na stazi, prilikom prolaska ciljem palo je još nekoliko vozača koji su završili u bolnici.</p><p>Zbog svog postupka Groenewegen je diskvalificiran te mu je oduzeta etapna pobjeda koja je dodijeljena Jakobsenu, no to će mu biti slaba utjeha jer je završio na intenzivnoj njezi u umjetno induciranoj komi u bolnici u Katowicama. </p><p>Kritično je sudac, ali i nizozemski biciklist Fabio Jakobsen, koji je teško pao u samoj završnici prve etape utrke Kroz Poljsku nalazi se u životnoj opasnosti izjavila je glavna liječnica utrke Barbara Jerschina.</p><p>- Istina je, njegov je život ugrožen. Izgubio je jako mnogo krvi te je zadobio brojne ozljede glave. Oslobodili smo mu sve dišne putove te dali kisik i sve potrebne lijekove. Srce radi normalno - kazala je liječnica.</p><p>Iskusni sportski direktor Jakobsenove momčadi Deceuninck-QuickStep Patrick Lefevre Groenewegenov je potez proglasio kriminalnim činom, a sankcije je najavio i Međunarodni biciklistički savez (UCI).</p><p>- Snažno osuđujemo opasno ponašanje Dylana Groenewegena koji je gurnuo Fabija Jakobsena u zaštitnu ogradu te prouzročio masovni pad. Takvi ispadi su neprihvatljivi i tražit ćemo od Disciplinske komisije da ga kazni u skladu s ozbiljnosti prekršaja - objavio je UCI.</p>