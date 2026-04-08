Biciklistički spektakl na otocima i Kvarneru s 400 natjecatelja

Kvarnerski otoci i ovog travnja postaju pozornica jednog od najatraktivnijih brdsko-biciklističkih događaja na svijetu. Od 14. do 18. travnja na rasporedu je 11. izdanje utrke 4Islands Epic, petodnevne etapne MTB avanture koja iz godine u godinu okuplja zaljubljenike u biciklizam iz cijelog svijeta. Ove godine na startu će se naći čak 400 vozača iz 39 zemalja, što dodatno potvrđuje međunarodni značaj utrke.

Sudionike očekuje ukupno 300 kilometara atraktivnih staza i oko 6.500 metara uspona raspoređenih tijekom pet dana utrkivanja. Staze vode od obale, kroz slikovita otočna mjesta i netaknutu prirodu, sve do zahtjevnih vapnenačkih terena, pružajući jedinstvenu kombinaciju sportskog izazova i spektakularnih krajolika. Iako pojedinačni usponi nisu ekstremno dugi, njihova se zahtjevnost kontinuirano akumulira, što ovu utrku čini pravim testom izdržljivosti i spremnosti.

Foto: DUNJA_DOPSAJ

Kao dio prestižnih Epic Series utrka, 4Islands Epic i ove godine okuplja profesionalce i rekreativce iz cijelog svijeta, koji će ponovno imati priliku natjecati se rame uz rame. Upravo ta kombinacija vrhunskog sporta i dostupnosti širokom krugu sudionika čini ovu utrku jedinstvenom na globalnoj MTB sceni.

Izdanje za 2026. donosi i zanimljive novosti. Nakon što prošle godine nije bio dio rute, otok Unije ponovno se vraća među etape utrke, a promijenjen je i redoslijed otoka kako bi se dodatno unaprijedilo iskustvo sudionika. Nova ruta donosi osvježene i dijelom izmijenjene staze, s još više izazova, atraktivnih dionica i impresivnih pogleda.

Natjecatelji će ove godine voziti kroz Krk, Cres i Unije, dok završnica utrke pripada Lošinju, a svaka etapa donosi potpuno drugačiji karakter i specifične izazove. Prva etapa na Krku otvara utrku atraktivnim krugom oko Bašćanskog zaljeva, kombinirajući urbane dionice, obalne staze i tehničke singletrackove, uz uspon prema Mjesečevoj visoravni i dinamičan završetak natrag u Bašku. Druga etapa, ujedno i najduža, donosi pravi otočni "flow", s valovitim terenima, otvorenim krajolicima i zahtjevnim usponima, uz kombinaciju šumskih puteva, vinograda i tehničkih spusteva koji vode prema završnici dana.

Foto: Ivan Sardi

Treća etapa na Cresu pruža autentičan MTB doživljaj, počevši izravno s trajekta u Meragu te vodeći natjecatelje u dugačke uspone iznad Jadrana, kroz mala sela i zahtjevne staze koje traže maksimalnu koncentraciju i izdržljivost. Četvrta etapa na Unijama vozi se u formatu pojedinačnog kronometra te, iako kratka, donosi vrlo intenzivan i eksplozivan izazov gdje male razlike mogu značajno utjecati na ukupni poredak. Završna etapa na Lošinju spaja urbanu MTB vožnju i tehnički zahtjevne otočne staze, od Malog Lošinja preko kamenitih uspona i obalnih singletrackova sve do cilja, gdje natjecatelje čeka završni test snage i koncentracije.

Specifičnost ove utrke je i njezina jedinstvena logistika - osim što se svaka etapa odvija na drugom otoku, more je stalni pratitelj sudionika. Upravo ta kombinacija kopnene i morske avanture čini 4Islands Epic nezaboravnim iskustvom, kako za natjecatelje, tako i za njihove pratitelje.

- Ulazak u 11. izdanje za nas je velika potvrda kontinuiteta i kvalitete koju gradimo svih ovih godina. 4Islands Epic danas je prepoznat kao jedna od najposebnijih etapnih MTB utrka na svijetu, upravo zbog jedinstvene kombinacije izazovnih staza i prirodnog okruženja. Povratak otoka Unije i novi redoslijed etapa donose dodatnu dinamiku i svježinu utrci, a naš cilj ostaje isti - pružiti sudionicima vrhunsko sportsko iskustvo i nezaboravan doživljaj Kvarnera - izjavio je organizator utrke Tomislav Zobec.

Foto: SamirCK

- 4Islands Epic još jednom potvrđuje koliko su sport i turizam snažno povezani. Ovakvi događaji značajno doprinose prepoznatljivosti Kvarnera kao destinacije za aktivni turizam te privlače velik broj gostiju izvan glavne turističke sezone. Kvarner, koji je 2026. godine proglašen Europskom regijom sporta i Europskom regijom gastronomije 2026., sa svojom raznolikom prirodom i iznimnim krajolicima idealna je kulisa za ovakve sportske izazove. Svim natjecateljima želimo srdačnu dobrodošlicu, puno uspjeha i sigurnu vožnju - izjavila je direktorica Turističke zajednice Kvarnera dr. sc. Irena Peršić Živadinov.

Kao i prethodnih godina, staze na svim otocima bit će temeljito pripremljene i očišćene, a nakon utrke ostat će na raspolaganju brojnim rekreativcima, biciklistima i ljubiteljima prirode, dodatno doprinoseći razvoju cikloturizma na Kvarneru.