BiH će Hrvatskoj preoteti veznjaka Dinama? Njegova želja odavno je poznata...

Mladi vezni igrač Dinama, Marko Soldo (22), našao se u središtu interesa nogometne javnosti u regiji. Iako je početkom godine jasno poručio kako je njegova jedina želja dres hrvatske reprezentacije, prema najnovijim informacijama, Nogometni savez Bosne i Hercegovine pokrenuo je ofenzivu kako bi ga privolio da zaigra za "zmajeve". Novi izbornik BiH, legendarni Sergej Barbarez, vidi ga kao ključnog čovjeka u velikom projektu pomlađivanja momčadi.

Pokretanje videa... 00:45 Slavlje Dinama u Koprivnici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Soldo, rođen u Ljubuškom, posjeduje dvojno državljanstvo i njegova reprezentativna priča prilično je zanimljiva. Karijeru je započeo u mlađim uzrastima BiH, no kasnije je odabrao Hrvatsku, za koju je nastupao u U19 i U21 selekcijama. Ipak, poziv u seniorsku vrstu "vatrenih" nikada nije stigao.

San o 'vatrenima' na čekanju

Početkom 2025. godine, kada su se prvi put pojavile glasine o interesu BiH, Soldo je bio nedvosmislen. Nije ostavio nimalo prostora za dvojbe oko svojih ambicija i želja.

​- Fokusiran sam inače na trenutnu situaciju, ali za mene postoji samo Hrvatska. Čekam poziv Hrvatske i igrat ću za Hrvatsku - rekao je tada mladi dinamovac.

Ta izjava odjeknula je u obje zemlje i činilo se da je priča zaključena. U međuvremenu je prošlo više od godinu dana od njegovog posljednjeg nastupa za hrvatsku U21 reprezentaciju, a poziv izbornika A vrste i dalje nije na vidiku. Konkurencija u veznom redu Hrvatske je žestoka i jasno je da put do dresa "vatrenih" nije nimalo lak, što otvara vrata drugim opcijama.

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Barbarez u Soldi vidi spas za ključnu poziciju

S druge strane, u Sarajevu ne sjede prekriženih ruku. Stručni stožer reprezentacije na čelu sa Sergejom Barbarezom navodno nije odustao od ideje da Soldo pojača njihove redove. Barbarez planira graditi momčad za budućnost uoči novog ciklusa Lige nacija, a 22-godišnji veznjak Dinama nameće se kao idealno rješenje za poziciju zadnjeg veznog.

Upravo je to mjesto godinama deficitarno u bosanskohercegovačkoj vrsti. Još od vremena legendarnog Elvira Rahimića, a kasnije i Muhameda Bešića, BiH traga za pouzdanim igračem koji može odgovoriti na zahtjevne obrambene zadatke u sredini terena. Soldo bi se sa svojim karakteristikama, trkom i taktičkom disciplinom, ali i godinama, savršeno uklopio u tu viziju. Barbarez želi izgraditi čvrst temelj za budućnost, a igrač Dinamovog kalibra bio bi kamen temeljac tog projekta.

Pravila su jasna, prepreka za promjenu nema

Ono što ide na ruku planovima Nogometnog saveza BiH su i FIFA-ina pravila. Budući da Marko Soldo nikada nije upisao službeni nastup za seniorsku reprezentaciju Hrvatske, a posljednji nastup za U21 vrstu imao je s 20 godina i 11 mjeseci, za promjenu sportskog državljanstva ne postoje nikakve pravne prepreke.

Pravila mu dopuštaju povratak u selekciju u kojoj je i započeo svoju međunarodnu karijeru, onu U17 BiH. Sličnih primjera bilo je i ranije u nogometnom svijetu, što potvrđuje da je ovakav scenarij sasvim realan. Prema neslužbenim informacijama, poziv ne bi stigao za nadolazeće utakmice u ožujku, ali nakon toga su sve opcije otvorene.

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dobio priliku u Dinamu i odmah zapeo za oko

Cijela priča poklapa se s razdobljem u kojem je Soldo počeo dobivati sve značajniju minutažu u dresu "modrih". Nakon što veći dio sezone nije bio u prvom planu kod trenera Sergeja Jakirovića, priliku je iskoristio na najbolji mogući način. Posebno se istaknuo na gostovanju kod Gorice u 15. kolu, gdje se upisao i u strijelce. Nakon te utakmice dobio je povjerenje od prve minute i u velikom europskom ogledu protiv Real Betisa, pokazavši da se na njega može ozbiljno računati.

Čini se da su upravo ti nastupi ponovno aktivirali alarm u Sarajevu i uvjerili Barbareza da je Soldo igrač kojeg moraju pokušati dovesti.

Na kraju, posljednju riječ imat će sam nogometaš. Pred njim je velika odluka: nastaviti strpljivo čekati poziv Hrvatske, koji možda nikada neće doći, ili prihvatiti ulogu jednog od lidera u novoj generaciji reprezentacije Bosne i Hercegovine.