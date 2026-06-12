BiH dan uoči starta SP-a ostala bez još jednog igrača. Barbarez: Taktika? Pusti me da prespavam

Bosna i Hercegovina od 21 sat po srednjoeuropskom vremenu (HTV2) vraća se na Svjetsko prvenstvo nakon 12 godina izbivanja utakmicom protiv jednog od domaćina Kanade u Torontu. U grad na obali jezera Ontario slijevaju se rijeke navijača "zmajeva" koji bi trebali imati glasnu podršku, a svjestan je veličine utakmice i izbornik Sergej Barbarez.

Je li sve spremno, kako se momčad osjeća?

- Nidal Čelik se ozlijedio i mora na operaciju meniskusa, Arijan Malić upao je u kadar - izvijestio je Barbarez, koji je tako napravio drugu prisilnu zamjenu u kadru nakon što se golman Slaven Belupa Osman Hadžikić ozlijedio na zagrijavanju u poluvremenu prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije, a zamijenio ga je Mladen Jurkas.

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- Naravno da je meni ovo najveća utakmica dosad. Sretan sam što sam ovdje i što mogu biti dio ove priče. Biti ovdje i predstavljati svoju zemlju je ogromna stvar, spremni smo i željni, bit ćemo ponosni pokazati srce na terenu.

Kažu da niste među favoritima, kako to komentirate?

- Mala smo država, tek nam je drugo Svjetsko prvenstvo i imamo epitet momčadi koja nije favorit u puno utakmica. Ali ako se vratite i pogledate mojih 20 utakmica, samo su dvije bile ispod nas. Ako znate naše rezultate, znat ćete i cijeniti ono što smo napravili.

Kako su Edin Džeko i Haris Tabaković koji se vraćaju nakon ozljeda?

- Edin će biti s nama, a s Harisom je prerano i, u najboljem slučaju, bit će spreman u drugoj utakmici. Edin je tu i spreman je. Naravno da smo mi momčad koja nema status favorita prvenstva po Fifinoj rang ljestvici, ali ne znam postoji li izbornik koji će reći pred prvu utakmicu da je došao ispasti. Cilj je odigrati dobro jer vjerujemo u sebe i da ostvarimo dobar rezultat u skupini. Gledat ćemo fokusirati se na rezultat, a ne ljepotu igre.

Meksiko i Južna Afrika imali su žestoko otvorenje s tri crvena kartona. Kakvu utakmicu očekujete?

- Kad se igra srcem, uvijek je žestoko. Sigurno će biti intenzivna utakmica, što krasi obje momčadi. Igramo otvaranje protiv domaćina, što je velika čast za nas. Želimo se predstaviti u najboljem svjetlu. Sigurno će biti malo žešće, ali to je sasvim normalno, ovo je muška igra.

Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima | Foto: Armin Durgut/PIXSELL - IILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Izgubili ste prvih osam utakmica i izgradili potpuno novu momčad, što za vas znači dolazak i plasman na SP?

- Put nije bio jednostavan, ali bila je neka čista ideja što želim i kako želim. Mi tad nismo bili na nivou što se tiče kvalitete, ali osim tog poraza od Njemačke sve su utakmice bile u pravcu u kojem smo željeli da ide. Niz teških protivnika, nije bilo jednostavno, ali htio sam da ovi momci dobiju šansu i da stvorimo nešto drugačije, srčanije i ponosnije i ovo pokazuje da smo na dobrom putu i da ćemo nastaviti ovako.

Završio je ciklus priprema za SP, jeste li zadovoljni sa stanjem ekipe pred Kanadu?

- Pripreme su uvijek pripreme, uvijek se malo pazi i kalkulira, kao što ste vidjeli i u prijateljskim mečevima. Ovo je prvi put da smo imali više od 15 dana ozbiljnih treninga zajedno i to je dobra stvar. Bilo je jednostavno jer su svi došli s velikim srcem i ponosni su što su tu. Bilo je lako raditi, uvijek ima stvari s povredama i kalkulacijama kao što je s Tabakovićem i Džekom jer mislimo na cijelu grupnu fazu. Što se tiče utakmice, ajmo odigrati i vidjeti što će biti. Bit ćemo motivirani i srce će biti tu gdje treba biti, pokušat ćemo nastaviti put i da podarimo radost našim ljudima i državi. Prvenstveno igramo za našu zemlju. Mogu obećati da ćemo biti baš ponosni što smo tu.

Navijači već pristižu u Toronto. Je li to dodatan pritisak ili vjetar u leđa?

- Bar mi iz BiH trebamo znati što nam znače navijači i kakvu vezu imamo s njima. Najveći epitet za trenera je kada vas prate puni stadioni. Evo, u dvije godine samo na Cipru nije stadion bio rasprodan, to sve govori i to je samo dodatni motiv za sve nas. Ne dopuštam da bilo kakav pritisak dođe na njih i na njima je da uživaju sutra i da budu ponosni što su tu.

Imate li spreman motivacijski govor?

- Gdje se god danas okrenete iskoči vam Svjetsko prvenstvo, što vam treba više od motivacije? Sama činjenica da smo tu i želimo da pokažemo da smo vrijedni ovoga što smo došli i što smo tu. Uvijek pripremam neke motivacijske govore i to mi postaje lagani specijalitet. Pokušavam doći do njih i motivirati ih, u zadnje vrijeme to kraće traje jer oni znaju, a i ja vidim da smo svi svjesni kako stvari stoje. Sigurno da će biti govora o ponosu, ponosu, srcu...

Nakon Sjeverne Makedonije govorili ste da nećete igrati s trojicom natrag, što se vidjelo i protiv Paname. Koliko ste analizirali taj meč s Panamom, hoćete li ponovo igrati dva napadača?

- Što da kažem ja tu, pusti me malo da i ja budem trener da pripremim plan. Naravno da smo analizirali i da ima stvari koje su na prvu mogle biti bolje, ali kada se poslije to gleda u miru, bilo je tu dosta stvari koje su bile ok i bile zadovoljavajuće. Ne bježimo od analiza i to je neki standard. Za sutra, pusti me još malo da prespavam, puno je kanadskih novinara - nasmijao se.

Što Edin Džeko znači naciji u BiH i vašem timu?

- Pokušavam što manje pričati o njemu, jer svaka riječ je suvišna. Takvi ljudi zaslužuju da se o njima pjeva, a ne priča. On nema kome što dokazivati jer je milijun puta to uradio. Iznimno sam sretan što imam takvog igrača u svojim redovima".

Alphonso Davies neće nastupiti, koliko to olakšava posao?

- Da je pojedinačni sport, rekao bih da je to velika prednost, ali pošto je to momčadi sport s ekipom koja radi sjajno bilo bi naivno pričati samo o jednom igraču iako je on sigurno svjetska klasa i izvanserijski igrač, godinama ga gledam u Njemačkoj. Sigurno je s jedne strane to olakšavajuće, ali za njih može biti i motivacija da uskoči neko drugi da se dokaže.

Imate li dilema nekih ili imate jasnu sliku kako će prvih 11 izgledati?

- Naravno da imam jasnu sliku, 100 posto. Više od dvije sedmice smo zajedno i počeli smo ranije slagati stvari. Uvijek će biti iznenađenja što volimo imati jer imamo tu širinu. Vidjet ćete sastav sat i pol prije utakmice, i tko će istrčati i tko će ruku držati na srcu i koga ću tu minutu promatrati. Valjda ćemo imati i taj tekst nekad za himnu i da pjevamo - zaključio je.