Munje prijete utakmici Kanade i BiH, Fifa potjerala navijače

Bosna i Hercegovina odbrojava posljednje sate do jedne od najvećih utakmica u svojoj nogometnoj povijesti, ali uoči večerašnjeg ogleda protiv Kanade u Torontu pojavila se i neočekivana briga. "Zmajevi" ne razmišljaju samo o domaćinu, nego i o vremenskim neprilikama koje su već na početku Svjetskog prvenstva stvorile probleme organizatorima.

Španjolski Mundo Deportivo piše da meteorološki uvjeti predstavljaju jedan od najvećih strahova ovog Mundijala. Grmljavinske oluje u Sjevernoj Americi nisu rijetkost, a organizatori ih shvaćaju vrlo ozbiljno zbog strogih sigurnosnih protokola. Prvi ozbiljniji problem pojavio se baš u Torontu, gdje Kanada večeras od 21 sat igra protiv Bosne i Hercegovine. Uoči utakmice ondje se trebao održati Fifa-in fan-fest, veliko navijačko okupljanje na kojem su navijači trebali pratiti početak turnira. No organizatori su događaj morali prekinuti i isprazniti prostor zbog opasnosti od munja.

"Iz predostrožnosti, Fifa-in festival u Torontu evakuira se zbog opasnosti od munja”, objavili su organizatori na društvenim mrežama.

Takav razvoj događaja stavio je utakmicu Kanade i Bosne i Hercegovine u stanje povećanog opreza. Iako je Meksiko na stadionu Azteca bez problema otvorio turnir pobjedom protiv Južne Afrike, u Kanadi je vrijeme već prvog dana pokazalo koliko može zakomplicirati organizaciju najvećega nogometnog događaja.

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Mundo Deportivo naglašava da grmljavinske oluje na sjevernoameričkom tlu nisu bezazlena pojava. U takvim okolnostima organizatori mogu prekinuti, odgoditi ili pomaknuti sportski događaj ako procijene da munje ugrožavaju sigurnost igrača, navijača i svih sudionika utakmice.

Za Bosnu i Hercegovinu sve to donosi dodatnu neizvjesnost uoči velikog trenutka. "Zmajevi" se spremaju za dvoboj protiv jednog od domaćina turnira, pred velikim brojem navijača i uz golem emotivni naboj. Sada, uz sportske dvojbe, svi prate i nebo iznad Toronta.