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BiH i u Hollywoodu. Navijač ispisao zvijezdu slavnih

Piše 24sata,
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BiH i u Hollywoodu. Navijač ispisao zvijezdu slavnih
Foto: Instagram/Screenshoot

Na jednoj od praznih zvijezda napisao je 'Repka Bosna i Hercegovina' te oduševljeno poručio: 'Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, naprijed zmajevi'

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BiH je u kolektivnoj ekstazi nakon velike pobjede nad Katrom. 'Zmajevi' su po prvi put u povijesti prošli grupu, a navijači i dalje slave. Tako je jedan od njih na poznatoj turističkoj atrakciji, šetnici slavnih osoba u Hollywoodu, ostavio posebnu poruku.

Na jednoj od praznih zvijezda napisao je 'Repka Bosna i Hercegovina' te oduševljeno poručio: 'Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, naprijed zmajevi'. U naslovu preko snimke napisao je: 'Nek' se zna tko su prave zvijezde'.

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