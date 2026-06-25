BiH i u Hollywoodu. Navijač ispisao zvijezdu slavnih

BiH je u kolektivnoj ekstazi nakon velike pobjede nad Katrom. 'Zmajevi' su po prvi put u povijesti prošli grupu, a navijači i dalje slave. Tako je jedan od njih na poznatoj turističkoj atrakciji, šetnici slavnih osoba u Hollywoodu, ostavio posebnu poruku.

Na jednoj od praznih zvijezda napisao je 'Repka Bosna i Hercegovina' te oduševljeno poručio: 'Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, naprijed zmajevi'. U naslovu preko snimke napisao je: 'Nek' se zna tko su prave zvijezde'.