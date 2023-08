BiH u velikoj drami ostala bez Olimpijskih igara, Miličićeva Poljska ide u kvalifikacije za OI!

Izabranici hrvatskog stručnjaka Igora Miličića su u dramatičnom finalu pretkvalifikacija za kvalifikacijski olimpijski turnir iduće godine pobijedili reprezentaciju Bosne i Hercegovine 76-72 u Gliwicama te BiH srušili dvaput na istom turniru.

Foto: FIBA

Poljska je bila bolja i u grupnoj fazi kada je slavila rezultatom 85-76. 'Zmajevi' su ovoga puta bili znatno bliže pobjedi, utakmica se lomila do samoga kraja, no Igor Miličić je još jednom razveselio poljske navijače i pokazao zašto je miljenik domaće publike.

Prva četvrtina bila je u potpunom egalu i završila je 23-23. Poljaci su, kao i do sada na turniru, imali visok postotak šuta za tri i išao ih je šut izvana.

Druga je također bila vrlo tijesna i Poljska je na poluvrijeme otišla s tek pola koša prednosti (40-39). Reprezentaciju BiH su u tim trenucima predvodili Nurkić i Lazić, bili su jedini s dvocifrenim brojem poena.

Foto: FIBA

Poljaci su u trećoj četvrtini pali, to jest 'zmajevi' su se uspjeli vratiti nakon dobre serije suparnika na otvaranju drugog poluvremena te do kraja treće četvrtine izjednačiti rezultat. U posljednju četvrtinu ušlo se u potpunom egalu 54-54.

No, presudila je domaća atmosfera koja je nosila Poljsku do pobjede. Bosna i Hercegovina imala je plus četiri u jednom trenutku pa u dva navrata i napade za plus šest koji bi potencijalno odveli utakmicu na njezin mlin. No, dogodio se pad, Poljska je stigla do 64-64, a nakon serije uzastopnih poena u zadnju minutu ušlo se sa 71-71.

Tu su presudile nijanse. Poljska je s linije slobodnih bacanja došla do novog vodstva (73-71). Napad je povukao Musa, a Nurkić nije pogodio. Potom je zbog faula isključen, a Poljaci su dobili šansu da s linije slobodnih bacanja odu na plus četiri. Pontika je pogodio jedno slobodno bacanje, a izbornik BiH Adis Bećiragić pozvao je time out.

Foto: FIBA

Musa je prihvatio loptu i ušao u reket, ali sve sve završilo novim faulom za domaćina, koji je dobio priliku riješiti pitanje pobjednika, no Pontika je promašio oba slobodna bacanja i 'zmajevima' dao novu šansu. Ipak, nakon što je Garza izborio faul, pogodio je jedno bacanje, a drugo pokušao iskoristiti da BiH dobije šut za produžetak ili pobjedu kod rezultata 74-72. Nije upalilo i Poljska je do kraja potvrdila veliku pobjedu.

Najefikasniji kod Poljaka bio je Sokolowski sa 16 poena, Balcerowski je dodao 14, Zolnierewicz 10, a Pontika 9 poena. Bosnu i Hercegovinu predvodio je Lazić sa 16 poena, imao je još osam skokova, dok je Atić susret završio s 15 poena, osam skokova i devet asistencija. Nurkić je ostvario double-double učinak s 11 poena i 12 skokova. Musa je ubacio 10 poena.