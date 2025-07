Bijač o zadnjoj obrani: Gledam leti, leti, jao meni... Tucak: Bili smo bez zraka na početku

Uzdahnuli smo svi, a pogotovo on kad se zadnji šut Crnogoraca odbio od bloka i letio u gol Hrvatske... Nasreću, iz vode je iskočio, doslovno kao s daske, Marko Bijač (34), zadnji stup hrvatske obrane i sačuvao pobjedu Hrvatske (13-11).

- Jao meni, to je bilo strašno. Gledam leti, leti... Ma, daj Bože da svaki put tako završi - poželio je igrač utakmice i, hvala Bogu, golman Hrvatske, koji je našu mrežu obranio 11 puta od crnogorskih pokušaja.

Foto: Anniko Kovacs/HVS

- Najviše me veseli da smo bili koncentrirani u obrani i kad rezultat nije išao u našu korist. To nas je i dovelo do pobjede jer kad si nazad dobar, mora se otvoriti naprijed s ovakvom kvalitetom. Previše smo promašivali u napadu, pogotovo s igračem više jer smo bili prepasivni.

Dvije i pol četvrtine, gotovo tri, Hrvatska se prilično mučila u napadu s brojčanom prednošću, u jednom trenutku imala i pet promašenih akcija zaredom šest na pet, ali onda je odjednom krenulo i zabili smo šest u nizu. Crna Gora nije imala šanse.

- Očekivali smo tešku utakmicu, rekao bih da je ona prva protiv Kine na nama ostavila traga jer nismo bili spremni na početku, u govoru tijela vidio sam da nedostaje zraka. Crna Gora je, pak, odigrala jaku utakmicu protiv Grčke. Vodili smo, pali, digli se, rekao bih zaslužena pobjeda, ali može i mora bolje. Značajna pobjeda za nastavak, ali opet nema presudnu rezultatsku važnost jer do kraja nećemo znati protiv koga ćemo igrati u nokaut-fazi - rekao je izbornik Ivica Tucak.

Foto: Anniko Kovacs/HVS

U srijedu zadnju utakmicu grupne faze Hrvatska igra protiv Grčke. I minimalan poraz ostavlja nas na prvome mjestu, odnosno vodi izravno u četvrtfinale, no u tom slučaju protivnika nećemo znati sve do utakmice Španjolske i Mađarske nakon naše. Grci su izgubili od Crne Gore 9-10...

- Nisu ostavili dobar dojam protiv Crne Gore, ali strašna reprezentacija iz svjetskog vrha. Mi ćemo morati biti bolji nego danas, siguran sam da ćemo i biti - poručio je Tucak.

Ante Vukičević zabio je jedan, ali vrijedan gol. Marko Žuvela navukao je pola obrane Crne Gore, zavaljao ih i priredio Vukičeviću "penal" za 5/4.

- Primali smo prelagane golove na brzinu i to je bio problem što se nismo mogli nikako odvojiti. Protok lopte s igračem više nije bio dobar, pa nije bilo ni kvalitetnih šuteva. Bukić ih je probio vrhunski nekoliko puta s lijeve strane i onda nam se otvorilo - rekao je Vukičević.