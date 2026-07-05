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KONTROVERZNI KARTON

Bijela kuća zvala Fifu da ukine suspenziju za Baloguna: Trump oduševljeno pohvalio odluku

Piše Bruno Lukas,
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Bijela kuća zvala Fifu da ukine suspenziju za Baloguna: Trump oduševljeno pohvalio odluku
Foto: Ron Sachs
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Fifa je ukinula automatsku suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu i dopustila mu nastup u osmini finala unatoč izravnom crvenom kartonu. Odluka je izazvala kontroverzu jer se Bijela kuća izravno obratila Fifi

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Folarin Balogun je u 61. minuti utakmice u Santa Clari nezgodno stao na gležanj braniča BiH Muharemovića, a VAR je sugerirao sucu da mu pokaže izravni crveni karton zbog 'ozbiljnog, grubog prekršaja'.

Automatska suspenzija trebala je biti neupitna jer Fifin pravilnik jasno brani žalbe na sudačke odluke. Ipak, članak 27. Disciplinskog kodeksa omogućuje privremenu obustavu disciplinskih mjera, a Fifino disciplinsko povjerenstvo iskoristilo je tu pravnu rupu i Balogunu ukinulo suspenziju uz uvjetni period.

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Foto: SODIQ ADELAKUN

Izbornik Pochettino i bivši sudac Graham Scott podržali su odluku, tvrdeći da se radilo o nesretnom slučaju bez namjere.

Ono što je posebno uznemirio javnost jest politička dimenzija slučaja. Bijela kuća izravno je kontaktirala Fifu i zatražila od predsjednika Giannija Infantina da preispita crveni karton. Američki predsjednik Donald Trump je potom javno pohvalio Fifinu odluku, nazvavši je 'ispravkom velike nepravde'.

Fifini izvori inzistiraju da politički pritisak nije mogao utjecati na neovisno disciplinsko povjerenstvo i da je odluka donesena isključivo na temelju ovlasti iz članka 27., no kontroverza oko uloge Bijele kuće teško će se brzo smiriti.

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Foto: IMAGO/VANESSA CARVALHO/IMAGOSPOR

Belgijski mediji brzo su reagirali na vijest. Novine Nieuwsblad odluku su opisale kao 'božji dar' za SAD i izvijestile da belgijski savez istražuje mogućnost žalbe, uz napomenu da su 'Crveni vragovi žrtve ovoga'.

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De Standard dodaje da Belgijski nogometni savez ne namjerava jednostavno prihvatiti mjeru i istražuje pravne mogućnosti. Televizija VRT pak izvještava da Belgija vjeruje kako je 'ogroman pritisak' Donalda Trumpa bio ključan faktor u Fifinoj odluci.

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