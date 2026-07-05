Bijela kuća zvala Fifu da ukine suspenziju za Baloguna: Trump oduševljeno pohvalio odluku

Folarin Balogun je u 61. minuti utakmice u Santa Clari nezgodno stao na gležanj braniča BiH Muharemovića, a VAR je sugerirao sucu da mu pokaže izravni crveni karton zbog 'ozbiljnog, grubog prekršaja'.

Automatska suspenzija trebala je biti neupitna jer Fifin pravilnik jasno brani žalbe na sudačke odluke. Ipak, članak 27. Disciplinskog kodeksa omogućuje privremenu obustavu disciplinskih mjera, a Fifino disciplinsko povjerenstvo iskoristilo je tu pravnu rupu i Balogunu ukinulo suspenziju uz uvjetni period.

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Izbornik Pochettino i bivši sudac Graham Scott podržali su odluku, tvrdeći da se radilo o nesretnom slučaju bez namjere.

Ono što je posebno uznemirio javnost jest politička dimenzija slučaja. Bijela kuća izravno je kontaktirala Fifu i zatražila od predsjednika Giannija Infantina da preispita crveni karton. Američki predsjednik Donald Trump je potom javno pohvalio Fifinu odluku, nazvavši je 'ispravkom velike nepravde'.

🚨 Exclusive: The White House made a direct call to FIFA to ask Gianni Infantino to review Folarin Balogun’s red card.



FIFA approached for comment and referred to the findings of its independent committee.



FIFA sources insist White House influence could not affect the decision… pic.twitter.com/Rl97b1wm4X — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 5, 2026

Fifini izvori inzistiraju da politički pritisak nije mogao utjecati na neovisno disciplinsko povjerenstvo i da je odluka donesena isključivo na temelju ovlasti iz članka 27., no kontroverza oko uloge Bijele kuće teško će se brzo smiriti.

Foto: IMAGO/VANESSA CARVALHO/IMAGOSPOR

Belgijski mediji brzo su reagirali na vijest. Novine Nieuwsblad odluku su opisale kao 'božji dar' za SAD i izvijestile da belgijski savez istražuje mogućnost žalbe, uz napomenu da su 'Crveni vragovi žrtve ovoga'.

De Standard dodaje da Belgijski nogometni savez ne namjerava jednostavno prihvatiti mjeru i istražuje pravne mogućnosti. Televizija VRT pak izvještava da Belgija vjeruje kako je 'ogroman pritisak' Donalda Trumpa bio ključan faktor u Fifinoj odluci.