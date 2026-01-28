Bijesni David Mandić: Tko će to platiti, sramota! Da znate što su nam dali jesti na dan utakmice

David Mandić zabio je ključni gol za pobjedu Hrvatske protiv Mađarske 27-25 vrijednu polufinala Europskog prvenstva. Ponosni Ljubušak je sažeo dojmove nakon velike borbe i povratka, baš kao i lani u Zagrebu u četvrtfinalu SP-a.

- Uh, kakva borba. Nemoguće, neopisivo. Nakon svega, nakon ozljede Zvone, nakon slabog ulaska u prvog poluvrijeme da se ovako vratimo i dobijemo, stvarno... Kapa do poda cijeloj momčadi - rekao je David.

A onda o promjeni mentaliteta u svlačionici:

- Trener je na poluvremenu rekao "Ovo nam je zadnja šansa, dečki. Vjerujte u sebe, podržite jedni druge što god bilo. Ovo ćemo mi pobijediti" i tako je bilo. Zabio sam taj gol, to je najvažnije, pobjeda je tu i idemo po finale. Dat ćemo sve od sebe, kao i dosad. Izaći ćemo krvavih koljena.

Težak je bio raspored, dvije utakmice u malo više do 24 sata. Ozljeđivali su se Ivan Martinović pa Zvonimir Srna...

- Što se tiče EHF-a i organizacije. Ovo je sramota, jučer i danas smo igrali, ludost. Sutra putujemo četiri i pol sata. Ovakve ozljede igrača, moraju se zapitati tko će to sve platiti. Za ručak na dan utakmice dobili smo lazanje. Kako to sportaši mogu jesti? Neka pogledaju kakvo je natjecanje u Hrvatskoj bilo i neka uče - rekao je Mandić za Novu TV.