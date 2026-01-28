HRVATSKA - MAĐARSKA 27-25 Hrvatska rukometna reprezentacija briljira! Četiri pobjede i polufinale Europskog prvenstva. Hoće li se susresti s Njemačkom ili Dancima? Saznat ćemo uskoro
Evo kad i protiv koga sad igra Hrvatska za finale Eura 2026.!
Hrvatska rukometna reprezentacija drugu godinu zaredom igrat će u polufinalu velikog natjecanja! Svladala je i Mađarsku i nanizala četiri pobjede u drugom krugu Europskog prvenstva u Malmöu, osvojivši pritom prvo mjesto i potencijalno lakšeg protivnika u polufinalu koje se u petak igra u Herningu u Danskoj.
Protivnika će Hrvatska dobiti nakon posljednje utakmice dana u Herningu u kojoj se sastaju Danska i Norveška. Zasad su to Danci jer su ih prestigli Nijemci izbacivši Francuze.
Kad igra Hrvatska polufinale Europskog prvenstva?
No ako Danska od 20.30 pobijedi Norvešku, ona će na noge Islandu, a Hrvatska će na Njemačku. Svaki drugi ishod znači da će protivnik Hrvatske u polufinalu u petak od 17.45 ili 20.30 biti Danska i da će to biti repriza finala Svjetskog prvenstva iz Osla od lani.
Utakmice do kraja Europskog prvenstva
- Malmö, 20.30: Švicarska - Švedska
- Herning, 20.30: Danska - Norveška
Završnica (Herning)
- petak, 15 sati: I3 - II3 (za 5. mjesto)
- petak, 17.45 ili 20.30: I1 - II2 (prvo polufinale)
- petak, 17.45 ili 20.30: II1 - I2 (drugo polufinale)
- nedjelja, 15.15: za broncu
- nedjelja, 18 sati: finale
