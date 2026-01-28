Evo kad i protiv koga sad igra Hrvatska za finale Eura 2026.!

Hrvatska rukometna reprezentacija drugu godinu zaredom igrat će u polufinalu velikog natjecanja! Svladala je i Mađarsku i nanizala četiri pobjede u drugom krugu Europskog prvenstva u Malmöu, osvojivši pritom prvo mjesto i potencijalno lakšeg protivnika u polufinalu koje se u petak igra u Herningu u Danskoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Hrvatska u polufinalu Eura | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Protivnika će Hrvatska dobiti nakon posljednje utakmice dana u Herningu u kojoj se sastaju Danska i Norveška. Zasad su to Danci jer su ih prestigli Nijemci izbacivši Francuze.

Kad igra Hrvatska polufinale Europskog prvenstva?

No ako Danska od 20.30 pobijedi Norvešku, ona će na noge Islandu, a Hrvatska će na Njemačku. Svaki drugi ishod znači da će protivnik Hrvatske u polufinalu u petak od 17.45 ili 20.30 biti Danska i da će to biti repriza finala Svjetskog prvenstva iz Osla od lani.

Utakmice do kraja Europskog prvenstva

Malmö, 20.30: Švicarska - Švedska

Herning, 20.30: Danska - Norveška

Završnica (Herning)

petak, 15 sati: I3 - II3 (za 5. mjesto)

(za 5. mjesto) petak, 17.45 ili 20.30: I1 - II2 (prvo polufinale)

(prvo polufinale) petak, 17.45 ili 20.30: II1 - I2 (drugo polufinale)

(drugo polufinale) nedjelja, 15.15: za broncu

nedjelja, 18 sati: finale