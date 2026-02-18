Obavijesti

KRITIZIRAO BRAZILCA

Bijesni Mourinho: Na stadionu gdje igra Vinicius nešto se svaki puta dogodi. To nije u redu...

Piše Issa Kralj,
Foto: Pedro Nunes

Rekao sam Viniciusu, zabio si prekrasan gol, zašto moraš tako proslaviti gol? Zašto ne možeš slaviti normalno kao svi drugi igrači kad zabiju? Benfica nije rasistički klub - rekao je nakon utakmice Jose Mourinho

Dramatičnu utakmicu doigravanja u Ligi prvaka između Real Madrida i Benfice obilježile su brojne napetosti s obje strane, a u 85. minuti isključen je trener Benfice, Jose Mourinho nakon što je burno prosvjedovao kod suca zbog odluke da ne isključi igrača Reala, Viníciusa Júniora. 

Foto: Pedro Nunes

Real je u tom trenutku vodio 1-0 golom Viníciusa Júniora. Mourinha je razbjesnila kontroverzna odluka suca Françoisa Letexiera. Naime, Vinicius napravio prekršaj nad Richardom Ríosom, a francuski sudac nije mu dao drugi žuti karton. Portugalac je prosvjedovao uz aut liniju te je dobio crveni karton nakon nije otišao u svlačionicu, već je sjeo u prvi red tribina odmah iza klupe. 

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid
Foto: Rodrigo Antunes

Nakon utakmice Mourinho nije mogao sakriti bijes zbog sudačkih odluka i proslave Brazilca nakon gola u 50. minuti. Igra je bila prekinuta na više od deset minuta nakon što je Vinicius prijavio sucu da ga je igrač Benfice Gianluca Prestianni rasistički uvrijedio.

- Nešto nije u redu jer se to događa na svakom stadionu. Na svakom stadionu gdje Vinicius igra, nešto se svaki put dogodi. Ne razumijem to - izjavio je trener Benfice.

Portugalac je usmjerio je svoje kritike prema zvijezdi Real Madrida, sugerirajući da je sam kriv za napetu situaciju. Smatra da je Viníciusova proslava gola bila provokativna i puna nepoštovanja.

- Rekao sam Viniciusu, zabio si prekrasan gol, zašto moraš tako proslaviti gol? Zašto ne možeš slaviti normalno kao svi drugi igrači kad zabiju? Zašto nije mogao slaviti kao Di Stefano, Pelé ili Eusebio? Benfica nije rasistički klub.  Jedna od najvećih legendi kluba Eusébio je bio crnac  - rekao je Mourinho.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
