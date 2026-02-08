Bijesni navijači Dinama: 'Nismo osvojili bod, već izgubili dva.' 'Svaki drugoligaš bi bolje igrao'

U utakmici 21. kola domaćeg nogometnog prvenstva Dinamo je gostovao kod Rijeke na Rujevici. Derbi na Rujevici završio je remijem 0-0. Velikih prilika s obje strane na utakmici nije bilo previše, a 'modri' nakon osvojenog boda ostaju vodeći na tablici s 45 bodova.

Utakmicom i rezultatom nisu bili zadovoljni navijači Dinama, evo nekih reakcija s društvenih mreža:

"Treće ligaški nogomet, ne gledljivo"



"Bakrar je za Topića TV u boji"



"Treba reći Vidoviću i Stojkoviću da igraju skupa, a ne jedan protiv drugog"

Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL



"Nismo osvojili bod, već smo izgubili dva. Nikad lošija Rijeka, a mi s najvećim proračunom u ligi. Palac dolje"



"Ne vidim svrhu uvođenja Topića i Solde. Svaka čast što su mladi, ali realno nema ništa od njih. Sve lopte izgubili..."



"Dugo nisam gledao dosadniju utakmicu"



"Loše, jedino Zajc i Stojke što su pokušavali i onda trener izvadi Zajca i uvodi Soldu.. Beljo, Hoxha, Bakrar užas, nema tko gola dati."

"Ode sat i pol vremena života uzalud, bolje da sam gledao Ljubav je na selu..."

"Bit će teško reći tko je danas bio najgori igrač. Svi su podjednako loši"

"Utakmica katastrofa. Svaki drugoligaš bi bolje odigrao. Traljavo,traljavo. Kakva je to HNL liga gdje 80 posto igraju stranci koji su došli učiti igrati.