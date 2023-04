Bijesni navijači Dinama: U par mjeseci od europskog kluba postali smo kao zadruga s juga

Dinamo je ispao iz Kupa u Šibeniku (2-1) i nastavio niz loših rezultata ovog proljeća (tri poraza i tek jedna pobjeda u zadnjih šest utakmica). Mnogi navijači zazivaju odlazak Ante Čačića, a izdvojili smo neke od komentara na klupskoj Facebook stranici.

"Nakon prodaje Ademija sam predvidio ovo..pod Bjelicom su svi napredovali, a sadašnji trener/manager je sve unazadio. Što je najgore ne fale samo Ademi i Oršić, već i Dilaver, Lauritsen itd..sve su to odlični igrači koji su bili dijelom velikih uspjeha kluba. Jako sam tužan bez obzira što je ovo jedina šansa da osvojimo prvenstvo (ako napokon uprava reagira, kao što je trebala već nakon bunkera doma sa Salzburgom). Svaka čast na ulasku u LP, ali bilo je dosta. Previše očajnih utakmica. A kletva za igrača kojeg mrziš u HNL-u bi trebala biti "dabogda te Čačić stavio na klupu za rezerve", jer da je dozvoljeno 10 zamjena druga ne bi ušla prije 90+."

"Čačić i pola ove momčadi već večeras mora otići, Čačić nema mozak a pola njih nema muda kao ovi momci iz Šibenika, i zato im velike čestitke i zahvala sto če valjda sada doći do promjena iako sam navijač modrih!!"

"Nastavak loših utakmica pod trenerom i sportskim direktorom koji je rasprodao sve kvalitetne igrače, doslovno svaku utakmicu strepimo za rezultat. Danas zatvaranje utakmice u 65 minuti protiv Šibenika. Od europskog Dinama do toga da izgledamo kao zadruga sa juga u svega par mjeseci. Barišić, Čačić i kompletna ulica marš iz kluba!"

"Glavno da ste vi Čačiću produžili ugovor, to vam je bio potez milenija. Svaka čast 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pod hitno dovesti pravog trenera i stručni stožer dok ovaj nije s*ebao sve što se s*ebati može"

"Rezultat je trend, ideal je vječan. Ovim uhljebima iz uprave je bitno samo to da su se udobno zavaljali u svoje fotelje i da im lova sjeda na račun, a to što sada gubimo od ekipa poput Šibenika, Gorice i Istre, koga briga za to. Nek se srame svi oni koji su podržali i koji i dalje podržavaju ove grobare našeg Dinama. Gdje je sad ona ekipa ispred Sheratona koja je slavila demokratizaciju Dinama naivno misleći da će ju dobiti, a na kraju ispali korisni idioti i sad šute kao pi...?"

"Sa posranom metlom potjerati Cacica a i neke igrače."

"To je kad je trener bivši policijski djelatnik i TV serviser"

'Srce mi se lomi'

"Ide vam sve po planu za sada, još 5 kola će trebati da se i prvenstvo s*ebe"

"Nek se jave znalci koji su nakon 13 utakmica dizali u nebesa najlošijeg trenera u povijesti Dinama kojeg je pomazio rezultat na početku sezone a koji veze nema sa nogometom ....pozitivno u porazu je što više neće bit trener ako netko u upravi ima mozga ..no to je upitno"

"Majke mi mile, srce mi se lomi kad vidim sto radite od Hrvatskog prvaka."

"Treba kazniti trenera! Ovo radi namjerno da dobije otkaz i jako dobru otpremninu!! Kad za dobre rezultate dobiva nagrade, onda bi logično bilo za loše rezultate da također odgovara!"

