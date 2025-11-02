Obavijesti

Sport

Komentari 16
EVO ŠTO PIŠU

Bijesni navijači Rijeke: 'Dinamo bez suca dno dna', 'Vrijeme je da i mi tražimo puštanje snimki'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Bijesni navijači Rijeke: 'Dinamo bez suca dno dna', 'Vrijeme je da i mi tražimo puštanje snimki'
5
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Mišić potplatio suce! Može igrače šutirat i šamarat i samo žuti! Sportska kultura mu je za pos*** se!!! A Beljo sve rješava laktom i nikom niš - komentirali su bijesni navijači nakon poraza na maksimirskom stadionu

U 12. kolu HNL-a Dinamo je pred domaćom publikom na Maksimiru slavio 2-1 protiv Rijeke. Utakmicu je obilježio incident Mišića u 71. minuti koji je kasnije dobio žuti karton, a iako je Rijeka bila bolja, pobjeda je otišla na stranu zagrebačke momčadi. Za Rijeku je precizan bio Ndockty u 58. minuti, a u dresu Dinama golove su zabili Bakrar i Hoxha. Sažetak utakmice možete pogledati OVDJE.  

Poraz nije dobro sjeo navijačima Rijeke koji su bijesno komentirali poraz na društvenim mrežama. Donosimo najzanimljivije reakcije ljutih navijača:

  • Opet suci imaju glavnu riječ...ne znam čemu uopće igrati i umarati se ....dodijeliti titulu odmah Dinamo i ajmo svi na odmor....ma sramota, da tim sudovima nitko ne može ništa, to mi je ne pojmljivom, a Rijeko moja i prvo poluvrijeme se isto treba "igrati" i pokušat dati gol....
  • Kakvo je ovo suđenje užas
  • Da li je moguće da smo mi ovu tekmu izgubili?
  • Gospodine Miškoviću, Rijeka je najoštećenija ekipa u našoj ligi. To nije ništa novo. Do kada će vodstvo Rijeke to tolerirati???
  • Kapetan Mišić za čisti crveni, Fruk leži a on ga šuta. Koji me vrag tjera da gledam. Suđenje, hm Pajač za Dinamo
  • Najveća krađa u povijesti nogometa!!!!
  • Do kada klub misli šutiti i tolerirati sramotno suđenje. Svi vide kakvo suđenje imamo a vodeći ljudi zabijaju glavu u pijesak ko nojevi. Dokle tako..
  • Hvatanje za vrat nije crveni i još udaranje na podu onda se ni VAR ne javlja . Hvala suci"
  • Dinamo bez sudaca je dno dna, Mišić je trebao dobiti 2 crvena ali po običaju nikom ništa i onda pišete Dinamo europska ekipa, možda je u zagrebačkoj županiji
  • Vrijeme je da mi tražimo puštanje snimka iz var sobe
  • Mišić potplatio suce! Može igrače šutirat i šamarat i samo žuti! Sportska kultura mu je za pos*** se!!! A Beljo sve rješava laktom i nikom niš
  • Do kad ce klub trpit ovakve krađe?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!
SPEKTAKULARAN GOL HOXHE

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!

Dinamu je pripalo prvo, Rijeci drugo poluvrijeme, ali pred 10.237 gledatelja apsolutni junak bio je Arber Hoxha koji je nevjerojatnim golom 'modrima' donio pobjedu
Doznajemo zašto se VAR nije aktivirao nakon divljanja Mišića
POGLEDAJTE VIDEO

Doznajemo zašto se VAR nije aktivirao nakon divljanja Mišića

DINAMO - RIJEKA 2-1 Pitanje je što bi bilo da je sudac Igor Pajač odlučio sankcionirati ponašanje kapetana Dinama. 'Modri' su brzo nakon incidenta zabili pobjednički gol, a suđenje je izazvalo bijes na Kvarneru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025