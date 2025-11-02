Bijesni navijači Rijeke: 'Dinamo bez suca dno dna', 'Vrijeme je da i mi tražimo puštanje snimki'

U 12. kolu HNL-a Dinamo je pred domaćom publikom na Maksimiru slavio 2-1 protiv Rijeke. Utakmicu je obilježio incident Mišića u 71. minuti koji je kasnije dobio žuti karton, a iako je Rijeka bila bolja, pobjeda je otišla na stranu zagrebačke momčadi. Za Rijeku je precizan bio Ndockty u 58. minuti, a u dresu Dinama golove su zabili Bakrar i Hoxha. Sažetak utakmice možete pogledati OVDJE.

Poraz nije dobro sjeo navijačima Rijeke koji su bijesno komentirali poraz na društvenim mrežama. Donosimo najzanimljivije reakcije ljutih navijača:

Opet suci imaju glavnu riječ...ne znam čemu uopće igrati i umarati se ....dodijeliti titulu odmah Dinamo i ajmo svi na odmor....ma sramota, da tim sudovima nitko ne može ništa, to mi je ne pojmljivom, a Rijeko moja i prvo poluvrijeme se isto treba "igrati" i pokušat dati gol....

Kakvo je ovo suđenje užas

Da li je moguće da smo mi ovu tekmu izgubili?

Gospodine Miškoviću, Rijeka je najoštećenija ekipa u našoj ligi. To nije ništa novo. Do kada će vodstvo Rijeke to tolerirati???

Kapetan Mišić za čisti crveni, Fruk leži a on ga šuta. Koji me vrag tjera da gledam. Suđenje, hm Pajač za Dinamo

Najveća krađa u povijesti nogometa!!!!

Do kada klub misli šutiti i tolerirati sramotno suđenje. Svi vide kakvo suđenje imamo a vodeći ljudi zabijaju glavu u pijesak ko nojevi. Dokle tako..

Hvatanje za vrat nije crveni i još udaranje na podu onda se ni VAR ne javlja . Hvala suci"

Dinamo bez sudaca je dno dna, Mišić je trebao dobiti 2 crvena ali po običaju nikom ništa i onda pišete Dinamo europska ekipa, možda je u zagrebačkoj županiji

Vrijeme je da mi tražimo puštanje snimka iz var sobe

Mišić potplatio suce! Može igrače šutirat i šamarat i samo žuti! Sportska kultura mu je za pos*** se!!! A Beljo sve rješava laktom i nikom niš

Do kad ce klub trpit ovakve krađe?