Zadar je neočekivano lako pobijedio Split u prvoj utakmici finala doigravanja Prvenstva Hrvatske u košarci 81-53 u svojoj dvorani u Višnjiku i došao do prvoga od tri koraka koje mu treba za prvi naslov nakon 13 godina.

Trener Splita Mile Karakaš nije previše birao riječi.

- Mi se danas praktički nismo pojavili na prvoj utakmici finala. Inače štitim igrače i momčad, ali danas smo odigrali kao... nešto što neću reći ovako javno. Nadigrali su nas u svakom aspektu, svaka ničija lopta u skoku je bila njihova, u svakom duelu bili su toliko čvršći i jači da je to bilo nevjerojatno. Kao da smo igrali prijateljsku utakmicu, a ne prvu utakmicu finala. Šest asistencija, 17 izgubljenih lopti, 10 skokova manje. Poruka u svlačionici je bila samo da ćemo u petak vidjeti od čega smo satkani i kakav je naš karakter. Oni su izašli kao razjarene zvjeri, a mi smo samo vikali 'uuu', 'aaa', 'eee' i ne znam ni ja šta - slikovito je opisao.

Roko Ukić dijelio je njegovo mišljenje.

- Nismo izgledali nikako, ali to nije radi forme jer ne može se forma izgubiti u tri dana. Nego smo naišli na protivnika koji nas je pojeo čvrstinom i moramo naći odgovor za to. Zadar ne igra znanstvenu fantastiku od košarke, udara, skače, trči i mi smo danas odigirali ko... Nije primjereno da upotrebljavam tu riječ. Ali to je jedini dojam današnje utakmice.

- Kako okrenuti? Nema velike filozofije, nema taktičkih minijatura koje se događaju, nego jednostavno izaći s više energije. Žao mi je što moram upotrijebiti tu riječ u finalu, ali jednostavno biti motiviraniji. Nažalost, tako je. Ja bih volio da nije.

Chinanu Michael Onuaku imao je double-double (12 poena, 10 skokova).

- Ma pusti ti Onuakua! Da Onuaku nije igrao danas, ne bi bila velika razlika. Ista je to stvar. Jedan igrač ne čini razliku. Razlika je njihov pristup i naš. Ja sam na 17-7 vidio u kojem smjeru ide utakmica. Imam toliko iskustva i more ovakvih utakmica da znam što nas čeka. Bio sam u pravu, nažalost. Naravno da čovjek bude ljut i bijesan, ali 1-0 je. Treba tražiti šansu dalje. Ništa nije izgubljeno, imamo i dalje sve u svojim rukama, ali ne na način kako smo igrali danas - kaže Ukić.

Slično je bilo i protiv Sparsa, jednom jako loše pa se u drugoj sve okrenulo.

- Da, ali Zadar je puno bolja momčad od Sparsa. Nemojmo se lagati, oni su u svakom pogledu bolji za dva nivoa. Nešto se pita i njih, a protiv Sparsa se sve pitalo nas. Mislim da će nam trebati drugačiji pristup, fizički i mentalno, a onda će se podignuti kvaliteta. Ali ako budemo ovako mekani, da nam se rugaju po reketu i skaču nam po glavi i da u prvom poluvremenu imamo šut 2/16... O kakvoj košarci pričamo?

Kako je moguće ući s tako niskom razinom motivacije u finale prvenstva?

- To mi je velika enigma. Za sebe mogu reći da sam bio motiviran. Ono, igra mi se, volio bih osvojiti, dati sve od sebe što mogu u tom trenutku. Vjerojatno su i suigrači imali želju, ali možda se nije ispoljila danas u dovoljnoj mjeri. Zadar je rano zaskočio, dogodila se mentalna blokada i nadamo se da ćemo je riješiti za sljedeću utakmicu. Da nećemo biti samo ukras u finalu, nego ozbiljni protivnici, što danas nismo bili - zaključio je Ukić.

Dominik Mavra bio je najraspoloženiji kod Zadra sa 17 poena.

- Presudila je naša energija, pristup i mentalni sklop. Mislim da će biti duga serija i da ovo nije pravi pokazatelj. Viđali smo puno puta da se nakon velikih pobjeda dogodi pobjeda protivničke momčadi, tako da ovo ništa nije gotovo. Tek je prva od tri. Podcjenjivanje Splita? Apsolutno ne - jasan je bio Dominik.

Nema 'lako ćemo'

Trener Zadra Veljko Mršić s puno opreza govorio je o nastavku finalne serije.

- Zasluženo smo pobijedili. Čestitam momcima na dobroj utakmici. Od početka smo se postavili čvrsto, imali malo nervoze u napadu, ali te promašene šuteve na početku smo kompenzirali s napadačkim skokom i poslije smo samo stjecali samopouzdanje. Obrana je bila perfektna. Možda ne naša najbolja utakmica u sezoni, ali ovo je serija na tri pobjede. Sad je tek 1-0 i sad trebamo biti najkoncentriraniji i najpažljiviji. Puno puta sam doživio i vidio na ovakvim utakmicama da u sljedećoj dođe do opuštanja i mišljenja "lako ćemo". Split je ista momčad koja je bila i prije ove utakmice. Danas nisu bili dobri zahvaljujuići našoj obrani i ne smijemo se opustiti. Moramo nastaviti igrati ovako i pokušati doći do 2-0, što neće biti nimalo lako. U prvoj smo napravili što smo htjeli, idemo dalje.

Kakav Split očekuje u drugoj utakmici u petak?

- Nisu bili dobri radi nas jer smo bili stvarno dobri obrambeno. Nisu nalazili rješenja, čak su i promašili neke otvorene situacije. Ali očekujem dobar susret, to je ista momčad koja je dobila Cibonu dvaput i nemamo pravo na opuštanje. Bez obzira što je ovo četvrta utakmica u nizu koju smo pobijedili, moramo nastaviti. Ovo je samo prva trećina, još trebamo dva koraka do osvajanja. To nam je želja, ali polako. Već u petak je nova utakmica i samo o tome mislimo.

Mario Hezonja bit će mu na raspolaganju za kvalifikacijski turnir u Splitu za odlazak na Olimpijske igre.

- O reprezentaciji kad završi finale doigravanja - zaključio je hrvatski izbornik, koji će prije toga pokušati donijeti trofej Zadru.