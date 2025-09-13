Obavijesti

ATMOSFERA U VARAŽDINU

'Bila' vojska ostala bez glasa u 8. minuti, istok je ostao sjediti nakon dva gola u mreži Ivušića

Piše Fabijan Hrnčić,
NK Varazdin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Torcida je, naravno, neumorno navijala od prve minute, ali to je već standard. Ovako je Hajduk imao na stadionu Varteksa cca 8000 svojih navijača, a samo ih je 10 posto navijalo. Ostali su bili promatrači

Tek pokoja majica Varaždina i sve ostalo u bijelom. Tako je izgledala Zagrebačka ulica koja vodi do stadiona Varteksa na kojem su u 5. kolu HNL-a igrali domaći Varaždin i Hajduk, gosti iz Splita. Već je uobičajena stvar da navijači momčadi s Poljuda ispune varaždinski stadion, a u okolnim je kafićima bila solidna atmosfera, na sjeveru Hrvatske nisu odzvanjale kajkavske popevke, već dalmatinske pjesme.

NK Varazdin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a
NK Varazdin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

No, kao da se i tamo već osjetilo da atmosfera nekako nije usijana kao na prošlim susretima, nekako je sve bilo mirnije bez obzira na veliki broj navijača pristiglih iz svih dijelova Hrvatske i dijaspore. Nije bilo ni gužve na ulazima, online prodaja ulaznica kao i dolazak na vrijeme na stadion odradio je svoje, već 15-ak minuta prije početka utak ice su gotovo svi bili na mjestima i čekali početak utakmice.

A ono koji su ga s veseljem i dočekali su svakako domaći navijači koji su na svojim tribinama bili u podređenoj poziciji. Lijepa akcija Tavaresa Latkovića zatresla je mrežu Ivušića već u petoj minuti, a samo tri minute kasnije je odlični Portugalac u redovima Varaždina progurao loptu kroz noge Ivušića za veliko slavlje na tribini Zapad lijevo, dok je 80 posto istočne tribine sjelo i gledalo u nevjerici.

Inače navijači Hajduka u Varaždinu na istočnoj tribini stoje, pokušavaju pratiti ritam Torcide, dati podršku nogometašima na terenu, ali momentum im je splasnuo i 'prije nego je počela utakmica'. Torcida je, naravno, neumorno navijala od prve minute, ali to je već standard, oni će na svoj način izraziti nezadovoljstvo. Ovako je Hajduk imao na stadionu Varteksa cca 8000 svojih navijača, a samo ih je 10 posto navijalo. Ostali su bili promatrači...

