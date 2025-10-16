Bild: Kovač se transformirao u Dortmundu. Više nije onaj stari

Niko Kovač je u Borussiju Dortmund stigao u veljači ove godine i sjajnim rezultatima izborio Ligu prvaka. I u novu sezonu je krenuo odlično te je od "vatrogasnog" rješenja postao stalno pa je tako dobio i produženje ugovora do 2027. godine. U Njemačkoj su krenula šaputanja da je Kovač imao preobrazbu te da nije više onako strog kao što je bio u Bayernu te da je to jedan od razloga uspjeha u Dortmundu, piše Bild.

Foto: R7087 Joachim Bywaletz

Kako prenose njemački mediji, zvijezde Bayerna i Borussije primijetile su da je Kovač odbacio vojnički način vođenja kluba te da je postao pristupačniji. U Bayernu je bio poznat kao trener koji inzistira na fizičkoj spremi te su igrači imali jako puno ekstremnih trkačkih treninga, a u Borussiji je našao ravnotežu kada ih pritisnuti s time, a kada im dati slobodu. Također, opustio se i prema novinarima i suradnicima. U Bayernu su mu se svi morali obraćati s "vi" te je djelovao distancirano, dok u Dortmundu pokazuje smisao za humor, novinari mu ne moraju persirati te je i tu našao balans da bude opušten, ali da zadrži autoritet.

Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON

Promijenio je i taktiku. U Bayernu se slijepo držao formacije s četvoricom u zadnjoj liniji te su ga opisivali kao trenera koji je opsjednut detaljima. Igračima bi ispravljao pozicioniranje za nekoliko metara ili čak centimetara te zato nije imao najbolji odnos sa zvijezdama kluba. U Borussiji je našao novu taktiku, igra s trojicom u obrani i ne "pili" toliko po sitnim detaljima, a i sa zvijezdama ima puno bolji odnos te su mu takve odluke donijele veliko poštovanje momčadi.

Na kraju, produljenje ugovora je sam zaslužio te ga i inicirao, a sudjeluje i u odlukama o transferima. Nije, kao u Bayernu, naslijedio velika trenerska imena (Guardiola, Ancelotti) te na njemu nije toliki pritisak, a kao ime je jedan od najvećih trenera u Dortmundu u posljednje vrijeme.