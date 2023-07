Bild tvrdi: Gvardiol ruši rekord, do potpisa je ostala još sitnica!

Foto: Fotomontaža (Twitter)

Navodno Leipzig traži 100 milijuna eura i realne bonuse, a City nudi neke drugačije bonuse plus 90 milijuna eura pa ni s bonusima cijena ne ide do željene stotice. No, stvari bi trebale uskoro biti riješene

Tri godine nakon što je Dinamo prodao Joška Gvardiola (21) u Red Bull Leipzig za dvadesetak milijuna eura i i 20 posto od razlike idućeg transfera koji bi mogao biti i trocifreni. Sve je na čelnicima njemačkog kluba, ovisno o tome kako će ispregovarati s čelnicima Manchester Cityja, a govori se o 100 milijuna eura. Kako doznaje njemački Sport Bild, Gvardiol će postati najskuplji obrambeni igrač ikad i skinut će s trona Harryja Maguirea (30) koji je 2019. stigao iz Leicestera u Manchester United za 87 milijuna eura. Foto: Lee Smith/REUTERS - Manchester City je jasan - želi Hrvata u svojim redovima, a Joško je istaknuo da bi i on to volio. No, još smo jako daleko. Mi nećemo blokirati ništa, ali imamo ideje za koje želimo da se uvaže - rekao je sportski direktor Leipziga Max Eberl. A problem je, doznaju spomenuti Nijemci, novac. Odnosno, Leipzig navodno traži 100 milijuna eura i neke realne bonuse, dok City nudi 90 i nerealne bonuse te cijena seže nešto ispod 100 milijuna eura s njima. Bilo kako bilo, pitanje je kad će Leipzig pristati na uvjete 'građana', a Pep Guardiola svakako želi Joška i navodno je ljut jer još nije stigao. Foto: Fotomontaža (Twitter) Hrvatski reprezentativac će do petka biti na pripremama s Leipzigom u južnom Tirolu. Navodno se Gvardiolu sljedeće sezone aktivira i izlazna klauzula od 112 milijuna eura, ali stvari bi trebale biti riješene do kraja prijelaznog roka.