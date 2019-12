Bili su prvaci Jugoslavije, igrali Goodyear ligu, a onda nestali...

U nekoliko nastavaka donosimo vam priče hrvatskih košarkaških klubova koji su nekoć osvajali titule, a danas žive na prosjačkom štapu. Šibenka je jedan od najboljih hrvatskih klubova u povijesti, ali odlaskom Dražena Petrovića u Cibonu sve se promijenilo...

Šibenik je jedan od košarkaških simbola Hrvatske. Grad koji je donio brojne slavne košarkaše kao što su Dražen Petrović i Dario Šarić desetljećima je bio u vrhu hrvatske košarke.

Osnovana tek 1973., Šibenka je u šest godina stigla do najvišeg ranga jugoslavenske košarke. Dolaskom košarkaškog Mozarta Dražena Petrovića vinuli su se u nove visine, a već 1983. osvojili su titulu Jugoslavije u povijesnoj utakmici s Bosnom na Baldekinu. Naknadno je odlučeno kako će se utakmica ponoviti zbog greške sudaca, ali tada 18-godišnji Dražen rekao je:

- Samo vi igrajte ako želite, ja svoju medalju ne dam nikome!

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

I nisu otišli nigdje! Titula je službeno oduzeta Šibenčanima, no te godine osnovani su Šibenski funcuti, a o toj 1983. godini i dalje se priča. Što se njih tiče, oni su bili i ostali prvaci Jugoslavije...

Tih godina Šibenik je odličan bio i na europskoj razini gdje je u dva navrata u Kupu Radivoja Koraća u finalu izgubio od Limogesa. Dražen je otišao, a Šibenik se ipak godinama zadržao pri vrhu jugoslavenske, a onda i hrvatske košarke. Ivica Žurić dominirao je u narančastom dresu sve do 1991. godine, a bilo je tu i drugih vrhunskih igrača koji su naposljetku napravili europske karijere.

Strmoglavi pad

Na prijelazu u novo stoljeće Šibenka je i dalje bila odličan klub, ali tek je jednu godinu (2004./2005.) zabljesnula u Goodyear ligi, a svake sezone stanje je bilo sve gore. Klub su počeli nagrizati dugovi, sponzori su okretali leđa, a u Krešimirovom gradu osnovana su još dva kluba. Šibenski poduzetnik Josip Stojanović pored ženske momčadi osnovao je i mušku momčad Jollyja, a nastao je i KK Dražen Petrović.

Foto: Memorijalni centar Dražen Petrović

Ubrzo je krenulo s prepucavanjima između vodstva navedenih klubova, a od Dwaynea Broylesa i sličnih kultnih američkih igrača koji su harali Baldekinom na ulazu u 2010. godine Šibenik je bio upitan za sudjelovanje u hrvatskim natjecanjima. Šibenku je najesen 2009. godine spasila financijska injekcija grada od 80 tisuća kuna kojom je klub platio kotizaciju, no to nije bilo nikakvo rješenje problema. Čelni čovJEK Hrvatskog košarkaškog saveza Danko Radić optuživao je gradske vlasti kako se ne bave interesima vlastitog grada, a među kojima je i Šibenka, dok je otac Darija Šarića, Predrag, koji je ujedno i legendarni košarkaš Šibenke, u to doba za Index dao svoju analizu:

- Potreban nam je sponzor iz inozemstva jer gospodarska situacija u Šibeniku je katastrofa, a lokalni moćnici traže svoj interes, da i oni nešto dobiju i eksponiraju se, što je normalno. Kako će klub funkcionirati kada nema predsjednika, nadzorni odbor ni ništa. Badžim je jedini ostao ali nitko ne zna što on radi i onda su svi prema njemu sumnjičavi. Samo prebacuju lopticu s jedne strane na drugu i govore da ćemo "krenuti ispočetka" a Šibenka nema ni kadeta ni juniora! Ne mogu vjerovati da ćemo doživjeti takvu sudbinu, pa nije Šibenka Kaštela ni Alkar!

Teško rasulo pa - gašenje

Njegov sin Dario napustio je Šibenik, iako mu je financijski pomogao, jer u to doba, smatrao je Predrag, jednostavno nije postojao trener u Šibeniku koji bi se mogao na dovoljno dobroj razini baviti njegovim sinom. Nakon te sezone 2009./2010. Šibenik je ispao iz Prve lige, a potom je na ljeto bilo upitno i natjecanje u nižem rangu. Ostali klubovi u Šibeniku funkcionirali su normalno na nižim razinama, Stojanović je jedini imao moć spasiti klub, no smetao mu je nedostatak transparentnosti u upravi kluba.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Klub je naposljetku ugašen. Dan danas ostali su dužni nemale svote novca nekima od svojih tadašnjih igrača, pa čak i mladih potencijala koji su izgubljeni u tadašnjoj pomutnji šibenske košarke od iste naposljetku i - odustali... Nekolicina potencijalnih europskih igrača tim je kaosom završila na drugačijem životnom putu, a s obzirom na turističku prirodu mjesta, najčešće iza šanka.

Čelni čovjek KK Dražen Petrović 2011. je nakon gašenja kluba za Slobodnu Dalmaciju prokomentirao situaciju i optužio Hrvatski košarkaški savez:

- Simbol šibenskog sporta i hrvatske košarke je nestao, a nitko ne pita kako. Sve što se događa ponukalo me da reagiram. Svi nose dio krivnje, no HKS ni u jednom segmentu ne pomaže klubovima, samo im uzima. To se mora promijeniti! Otkad Danko Radić vlada HKS-om, u posljednjih 15-ak godina, klubovi su kroz kotizacije, suce i ostalo preko 15 milijuna eura ulili u HKS! Što je učinjeno tim novcem? Savez je tu samo zbog sebe - rekao je Milaković i prokomentirao kako su isti ljudi koji su uništili sve klubove naposljetku i oni što su tada vodili hrvatsku košarku.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nakon gašenja Šibenke ubrzo je osnovan potpuno novi klub, Šibenik. Pratilo ga je navijačko ludilo kao i njegovog prethodnika, a iz godine u godinu napredovalo se i naposljetku je ostvaren plasman u Prvu hrvatsku košarkašku ligu. Klub se još uvijek tamo nalazi, no već par sezona financije su klimave usprkos naporima uprave da ga održe na stabilnim nogama. Dogus grupa napustila je klub kao sponzor, veču ulogu preuzeo je grad, a iako je klub daleko od propasti, daleko je i od iskoraka na staru razinu. Ipak, klub je ovog ljeta promijenio ime iz Građanskog košarkaškog kluba Šibenik u Šibenka, a nova uprava itekako je pokazala volju za vraćanjem stare slave...

