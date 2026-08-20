Bilić, Desailly, Asanović i Dyche dijelili su medalje na Plazma Sportskim igrama mladih

U Splitu je u tijeku Međunarodna završnica Plazma Sportskih igara mladih, najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi, koja ove godine obilježava 30. sezonu. Od 17. do 22. kolovoza na programima sudjeluje 1224 sudionika iz šest zemalja, najbolji mladi sportaši iz pet zemalja članica Igara, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, a posebnost je ove godine gostovanje djece iz Ukrajine.

Sudionici se natječu za titule međunarodnih pobjednika u disciplinama koje uključuju Coca-Cola Cup, mali nogomet, 3x3 Sprite Cup, rukomet, odbojku, odbojku na pijesku, tenis, stolni tenis, šah, graničar i atletiku.

Tijekom pet dana sudionici uz natjecanja imaju priliku upoznati svoje sportske idole, družiti se s vršnjacima, steći nova prijateljstva i uživati u ljepotama Splita. Sportski vrhunac završnice veliko je finale Coca-Cola Cupa, najmasovnijeg amaterskog malonogometnog turnira u Europi, koji je ove godine okupio 172.748 sudionika na 703 turnira.

U finalu turnira za dječake 2011. godište i mlađi slavila je ekipa Futsal Istra iz Pule, koji su rezultatom 3-1 bili bolji od predstavnika Srbije, ekipe Duel Trayal.

U finalu je briljirao Matej Mužinić s dva gola i tako svojoj momčadi osigurao put prema naslovu, a treći gol dodao je Dominik Pavlović. Za poraženu ekipu utješni je gol zabio Lav Koprivica. Utakmicu za 3. mjesto sa 7-2 nadmoćno je dobila Mladost Krivaja iz BiH protiv Saraja iz Sjeverne Makedonije.

Pojedinačna priznanja u muškoj konkurenciji pripala su Mateji Zdravkoviću (Duel Trayal) kao najboljem golmanu, Kevinu Kitoniću (Futsal Istra) kao najboljem strijelcu te Mateju Mužiniću (Futsal Istra) kao najboljem igraču turnira.

Ženski nogometni turniri posljednjih godina zauzimaju sve važnije mjesto u programu Plazma SIM-a, samo ovogodišnji Coca-Cola Cup okupio je 17.445 djevojaka. Poseban iskorak ostvaren je 2020., kad su Igre počele suradnju s Uefom i njezinom Foundation for Children, na čelu s Aleksanderom Čeferinom, predsjednikom Uefe i ambasadorom Igara.

Foto: Karlo Sutalo

U finalu u ženskoj konkurenciji 2011. godište i mlađe pobjedu su odnijele djevojčice slovenskog ŽNK Aluminij iz Kidričeva, koje su s 2-1 nadvladale ekipu Čačak iz Srbije. Igračice Čačka povele su golom Anke Živanović, najboljeg strijelca turnira s osam golova, no Slovenke su rezultat preokrenule dvama golovima Lare Janežić. Treće mjesto pripalo je Areni Pula, koja je svladala makedonske Tigrice 3-2 na jedanaesterce.

Najboljom golmanicom proglašena je Lučka Janežić (ŽNK Aluminij), najviše golova dala je Anka Živanović (Čačak), a najbolja igračica je Lia Drevenšek (ŽNK Aluminij).

Medalje i priznanja najboljim nogometašicama i nogometašima dodijelili su Slaven Bilić, Aljoša Asanović, Sean Dyche, Marcel Desailly, Dimitrios Rompis, Javier Meza, Darko Vučić i Zdravko Marić.

Foto: Karlo Sutalo

Foto: Karlo Sutalo

Na Prokurativama će se danas, uz All-Star utakmicu, održati interaktivni kviz “Postani zeleni ambasador” pod vodstvom kvizomana i enigmatičara Deana Kotige. Kviz je dio projekta “Zero Waste - Budi dio igre - Čuvajmo naš planet”, koji Igre već petu godinu provode u suradnji s kompanijom Coca-Cola i njezinim globalnim programom “World Without Waste”.

U programima će sudjelovati ambasadori SIM-a, proslavljeni sportaši i gosti Igara, među kojima su Aleksander Čeferin, predsjednik Uefe, Zlatan Ibrahimović, Goran Ivanišević, Alastair Campbell, Nasser Al-Khelaifi, Oleksandr Usik, Ana Ivanović, Željko Obradović, Slaven Bilić, Ettore Messina, Predrag Mijatović, Nemanja Vidić, Goran Dragić, Pavel Nedvěd, Darijo Srna, David James, Sergej Barbarez, Dino Rađa, Nikola Karabatić, Marcel Desailly, Aitor Karanka, Mario Stanić, Christian Karembeu, Aljoša Asanović i mnogi drugi.

Foto: Karlo Sutalo

Plazma Sportske igre mladih i u 30. sezoni potvrđuju svoju misiju, pružiti svakom djetetu priliku za bavljenje sportom, razvijanje zdravih životnih navika te usvajanje vrijednosti timskog duha, tolerancije i inkluzije.

Posebnost je Igara da je sudjelovanje u svim natjecanjima i popratnim programima besplatno te da u njima mogu sudjelovati sva djeca i mladi u dobi od 7 do 18 godina. Iako je riječ o amaterskim natjecanjima, organizacija prati najviše standarde profesionalnog sporta i djeci omogućuje iskustvo natjecanja kakvo imaju vrhunski sportaši.

Od 1996. do danas na Plazma Sportskim igrama mladih sudjelovalo je 3,869.000 djece i mladih.

Foto: Karlo Sutalo

Dolazak poznatih sportaša u Split izazvao je veliko zanimanje među djecom. Slaven Bilić, Aljoša Asanović, Marcel Desailly i Sean Dyche dijelili su brojne autograme, odradili milijun “selfieja”, uživali u druženju s djecom iz cijele regije. Poznate su “face” pratile finalne dvoboje, pljeskom nagrađivale svaki dobar potez talentiranih klinaca...