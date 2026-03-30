Bilić: Garcia ostaje trener iduće sezone. Livaju želimo zadržati što dulje, no tu su financije...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 6 min
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Pitanje novog sportskog direktora je čak i važnije od samog stadiona. Neću o imenima. Dvojimo između dvije opcije o kojima ćemo u vrlo skorom razdoblju donijeti odluku i obavijestiti javnost

Klupski nogomet trenutačno nije tema broj jedan jer je u tijeku reprezentativna pauza. Ipak, u javnosti i dalje dominira jedna od gorućih tema - novi stadion Hajduka i izgradnja kampa. U klubu su već u nekoliko navrata naglašavali da im je izgradnja novog stadiona jedan od prioriteta te da bi to pitanje trebali riješiti u što skorijoj budućnosti.

Također su pokazali kako stadion izgleda iznutra i ono što se ne vidi u prijenosima. Osim što na tribinama još od velikog nevremena koje je prošle godine poharalo Split na krovu nedostaje više desetaka leksan ploča, pojavio se problem sa statikom nosača, ali i pucanjem betona. Predsjednik Ivan Bilić odgovorio je na goruće pitanje o sigurnosti Stadion Poljuda u razgovoru za RTL.

- Mi 12. travnja igramo prvu domaću utakmicu i stadion je siguran. Proveli smo sve što je bilo do nas kako bismo osigurali stadion. Ishodili smo sva potrebna mišljenja i proveli procese. Sada se postavljaju druga pitanja, poput toga do kada je siguran. Nama je najbitnije da je siguran za svaku sljedeću domaću utakmicu.

Splićani će ići na referendum o novom stadionu, a klub i grad skloniji su opciji da ga izgrade na mjestu gdje je danas Poljud. Ipak, postoji i dodatni problem. Naime, Split je, kao i Maksimir, proglašen sportskim objektom od posebnog značaja.

- Stav kluba jest da nam treba novi stadion. On treba biti u blizini ili u centru grada. Bitno je da stadion bude dio grada, da se na njega može doći pješice i da ljudi dolaze u grupama… Split je kao grad skučen, imamo malo mogućnosti, ali Hajduk je dio Splita i stadion mora biti tu.

Što se sportskog dijela tiče, goruće pitanje na koje još uvijek nema odgovora jest novi sportski direktor. Goran Vučević u suradnji s klubom prije nekoliko mjeseci odlučio se povući s funkcije, ali tek nakon što klub pronađe adekvatnu zamjenu. Na konferenciji za medije Bilić je rekao da su vrlo blizu novom imenu, no od tada je prošlo već mjesec dana, a imena još nema. Danas je ponovio isto…

- To je bitno pitanje već mjesec dana, čak i važnije od samog stadiona. Neću o imenima. Dvojimo između dvije opcije o kojima ćemo u vrlo skorom razdoblju donijeti odluku i obavijestiti javnost.

Split je potresla i izjava najboljeg igrača Marka Livaja, koji je nakon postizanja 100. gola u "bilom" dresu rekao da je već tri puta sve dogovorio s klubom oko novog ugovora. Ipak, službena objava produženja i dalje se čeka.

- Svi u Splitu i šire znaju koliki je značaj Livaje i što nam on donosi. On ima ugovor do kraja sljedeće sezone, a mi vodimo proces koji zahtijeva mnogo odgovora, najviše financijskih. Moramo vidjeti koliko i kako se možemo dogovoriti s Markom da ostane što dulje. Slična je situacija i s Rebićem. Ima još igrača s kojima bismo voljeli pregovarati da ostanu.

Bilić je za kraj zaključio da će Gonzalo García i sljedeće sezone ostati na klupi Hajduka, iako je imao nekoliko neuspjeha, kako je sam istaknuo.

- U sezoni smo imali i uspjehe i neuspjehe. Europa i Kup su neuspjeh, ali uspjeli smo afirmirati mlade igrače. S obzirom na to, u sljedeću sezonu ući ćemo s istim trenerom i stožerom te s istim ciljevima kao ove godine.

